Sheinbaum culmina con éxito viaje por Europa al visitar el Barcelona Supercomputing Center

Como parte del cierre de su gira por España, la Presidenta Claudia Sheinbaum asistió al Barcelona Supercomputing Center (BSC), donde abordó la vinculación entre Cataluña y México para la colaboración científica con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

En el recorrido, la mandataria mexicana estuvo acompañada por el propio Illa y la ministra española de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, por el cantautor Joan Manuel Serrat.

Por parte mexicana, han asistido también el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, el jefe de la Oficina de Presidencia de México, Lázaro Cárdenas Batel, y el embajador en España, Quirino Ordaz.

El presidente Illa destacó el carácter público de la gobernanza de la instalación del BSC -entre Generalitat, Gobierno de España y Universitat Politècnica de Catalunya- como “garantía de poner la tecnología al servicio de la ciencia y del interés común”.

Además, afirmó que se encuentran muy contentos de poder colaborar en esta visita de la Presidenta Sheinbaum, “con ganas de colaborar y ayudar y de decir que muchas soluciones a los problemas que tenemos hoy como humanidad vendrán de la mano de la ciencia”.

Illa ofreció a Sheinbaum varios obsequios: la figura de un dragón de Gaudí, una reproducción del acta de la elección en el exilio -concretamente en Ciudad de México- de Josep Tarradellas como presidente de la Generalitat y la litografía de Josep Narro (1939) que ilustra la detención de exiliados republicanos en el campo de Argelers (Francia).

Luego de esta visita, Sheinbaum se trasladó al aeropuerto de Barcelona, El Prat, donde abordaría el vuelo de regreso a México.