Derrame de hidrocarburos expone fallas graves en operación de Pemex: PAN; “riesgos crecientes”

Derrame de hidrocarburos en el Golfo de México por parte de Pemex, causó graves daños ambientales y económicos a cientos de familias. (Prensa Greenpeace)

La dirigencia nacional del PAN acusó que el derrame de hidrocarburos en el golfo de México evidencia fallas graves en la operación, supervisión y mantenimiento de Petróleos Mexicanos lo que ha generado riesgos crecientes para el medio ambiente como para las comunidades cercanas, afectando la economía de cientos de familias.

“El problema no es solo ambiental, es también financiero y de responsabilidad pública. Lo que está en juego es el patrimonio de las y los mexicanos”, alertó el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero

Sostuvo que el derrame en el Golfo no es un accidente menor, es una señal clara del deterioro en la operación de una empresa que debería ser estratégica para el país y que hoy enfrenta problemas estructurales.

El líder del blanquiazul advirtió que mientras el gobierno insiste en sostener el discurso de fortaleza energética, la realidad muestra una empresa que depende cada vez más de recursos públicos y que enfrenta constantes incidentes operativos.

Señaló que este tipo de incidentes no son hechos aislados, sino consecuencia de una política energética que ha privilegiado decisiones ideológicas por encima de criterios técnicos, debilitando la capacidad operativa y viabilidad financiera de Pemex.

Romero Herrera, lamentó las contradicciones y narrativa gubernamental en torno al origen del derrame de hidrocarburos en el golfo de México que ha puesto en jaque a familias y comunidades enteras dependientes de la pesca y el turismo, así como el enorme costo ambiental que aún continúa ocasionando

Este suceso –agregó--evidencia fallas graves en la operación, supervisión y mantenimiento de Petróleos Mexicanos, así como la falta de transparencia en el manejo de la empresa.

Adicionalmente, expresó su rechazo a la falta de seriedad del gobierno federal, que, tras varias semanas después de lo sucedido, sostuvo una narrativa falsa en torno a las causas del incidente, así como los reiterados intentos por desviar la atención pública en torno al caso.

En este sentido, lamentó que el gobierno federal haya tenido que retractarse, al haber afirmado varias semanas atrás que el derrame no se había originado en un conocido complejo en aguas del golfo de México, y este jueves, mientras la Presidenta se encontraba en camino a Europa, resultó que sí; y denunció que el cese de algunos funcionarios de PEMEX no repara el daño causado.

El dirigente nacional del PAN señaló que México necesita una política energética seria, con planeación técnica, transparencia y responsabilidad, que garantice la operación segura de Pemex y evite que este tipo de incidentes se repitan, porque defender a PEMEX es defender a nuestra patria.