Llega a México Alto comisionado de ONU en DH; reunión con Sheinbaum y familiares de desaparecidos

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk,se encuentra en nuestro país.

En medio de la polémica y reclamos del gobierno federal por el informe sobre desaparecidos en México que presentó hace unos días, el l Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) , ahora el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, visita nuestro país donde se reunirá lo mismo con organizaciones y víctimas de violaciones de derechos humanos así como con la presidenta Claudia Sheinbaum y otras altas autoridades de los tres poderes del Estado

Así lo confirmó la Oficina de Naciones Unidas en México y detalló que la estancia del alto funcionario de la ONU en materia de derechos humanos, será del 19 al 22 de abril de 2026 donde sostendrá encuentros con víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos representantes de pueblos indígenas, así como con familias de personas desaparecidas quienes le expondrán sus preocupaciones e inconformidades con el trabajo del Estado contra las desapariciones.

Ello mientras el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), alertó a principios de abril sobre una grave crisis en México, sobre desapariciones forzadas sistemáticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

El informe destaca la localización de 4,500 fosas clandestinas y más de 72,000 restos humanos no identificados, concentrados en estados como Sonora, Veracruz y Tamaulipas.

El gobierno mexicano encabezado por la presidenta Sheinbaum descalificó de inmediato ese informe aseguró que no reconoce las conclusiones de ese comité.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostendrá encuentros con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y al final de su gira por territorio nacional, realizará una conferencia de prensa el miércoles 22 de abril, donde ofrecerá detalles de su estancia en territorio nacional y las reuniones incluso con la presidenta Sheinbaum.

Esta será la cuarta visita al país de un alto comisionado para los derechos humanos pues en 2008 el entonces titular en materia de derechos humanos de la ONU, Louise Arbour llegó a nuestro país en gira de trabajo.

Después en 2015, lo hizo, Zeid Ra’ad Al Hussein mientras que Michelle Bachelet visitó nuestro país en 2019.

¿PRESION?

La visita de este funcionario de la ONU está marcada por la reciente confrontación del gobierno federal con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) por el informe de desaparecidos en México.

Expertos en derechos humanos, acusaron que esta visita , coloca al Estado mexicano ante la presión internacional de reconocer la magnitud de la crisis de desaparición de personas, marcada por el aumento sostenido de casos, más de 70 mil cuerpos sin identificar y una impunidad prácticamente absoluta.

Durante la conferencia “Desaparecidos en México: memoria, verdad y exigencia de justicia”, organizada por la Universidad Iberoamericana, el exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Santiago Corcuera, sostuvo que esta visita presionará al gobierno mexicano para que deje de minimizar el problema y se acerque a los mecanismos internacionales que han ofrecido colaboración.

Corcuera alertó que la crisis forense se ha agravado de manera significativa. Mientras el Comité documentaba alrededor de 50 mil cuerpos sin identificar en años recientes, estimaciones actuales apuntan a más de 70 mil e inclusive 80 mil, lo cual evidencia el rezago institucional. A esto se suma una impunidad casi total en los casos, situación que ha llevado a instancias internacionales a escalar el tema dentro del sistema de Naciones Unidas.

“La situación no mejora y las desapariciones siguen aumentando”, enfatizó.

En el mismo foro, familiares de víctimas expusieron el costo humano de la crisis. Javier Piña y María Tránsito Barajas, padres de Guadalupe Barajas Piña —desaparecida en 2020 y localizada sin vida un año después— denunciaron que buscar a sus seres queridos en México implica riesgos extremos.