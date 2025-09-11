IMSS cuenta con equipo de última generación para detección oportuna y control de enfermedades crónicas 

IMSS a la vanguardia en detección de enfermedades crónicas El director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que el instituto cuenta con equipos de última generación que permitan hacer detecciones tempranas de enfermedades como diabetes o hipertensión y hacer las intervenciones enfocadas a evitar la progresión de estos padecimientos

El director general del IMSS, Zoé Robledo enfatizó que el instituto cuenta con equipo de última generación en el Primer Nivel de Atención para la detección oportuna y control de enfermedades relacionadas al consumo de bebidas azucaradas como diabetes, hipertensión e insuficiencia renal.

Durante su intervención en la conferencia de prensa matutina: “Las mañaneras del pueblo”, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Robledo Aburto sostuvo que enfermedades como diabetes, hipertensión e insuficiencia renal se puede prevenir y existen diversas etapas previas a la medicación, diálisis o hemodiálisis de un paciente.

Resaltó el uso de pruebas de hemoglobina glicosilada, análisis que permite detectar de manera temprana la presencia de diabetes o prediabetes, incluso en población infantil, así como la posibilidad de controlar la enfermedad y evitar la progresión hacia padecimientos más críticos como el daño renal o la insuficiencia renal.

Tecnología a favor de la salud

Además, se refirió a los parches de monitoreo continuo de glucosa, una tecnología innovadora que se coloca en la parte posterior del brazo y hace mediciones constantes enviando la información a dispositivos móviles.

El funcionario subrayó que este tipo de herramientas resultan particularmente beneficiosos para niñas y niños con diabetes, al ofrecer una alternativa menos invasiva que los glucómetros tradicionales y permitir el seguimiento en tiempo real.

Enfatizó que estas medidas, además de buscar reducir el consumo de las bebidas azucaradas en favor de las personas, también se convierten en igualadores sociales, ya que Lo que van a permitir es acceder a los mismos equipos a todas las personas, para lograr diagnosticar a tiempo, monitorear y controlar las tres grandes enfermedades asociadas a las bebidas azucaradas”.