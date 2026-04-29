El Pentágono exige a México avances en seguridad: “Necesitamos ver más y verlo rápido”

Militares de EU patrullan en uno de los tramos de la frontera de El Paso, Texas, con Ciudad Juárez, en Chihuahua (Agencia EFE)

Seguridad en la frontera — “Estamos instando para que nuestras contrapartes mexicanas hagan más (en lo referente a seguridad). Ellos han logrado progresos, pero necesitamos ver más y verlo rápido”, subrayó este miércoles el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, al comparecer ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes para debatir el presupuesto militar de 2027.

La comparecencia del titular del Pentágono se centró en debatir el presupuesto militar de 2027, con una propuesta histórica que elevaría el gasto en defensa a 25 mil millones de dólares, pero en uno de los momentos de su mensaje, Hegseth aprovechó para hablar sobre México y su colaboración en el tema de la seguridad en la frontera común.

Pete Hegseth reconoció los avances que ha logrado el gobierno mexicano en este rubro, pero al presionar resaltó que esos esfuerzos deben intensificarse y sobre todo, “hacerlo con rapidez”.

Durante su intervención, el Jefe del Pentágono destacó que la administración del presidente Donald Trump ha logrado llevar a cero los cruces ilegales en la frontera con México, gracias a operativos militares terrestres, marítimos y aéreos. Sin embargo, dejó claro que eso no es suficiente sin mayor colaboración por parte de sus pares mexicanos.

Hegseth indicó que entre los puntos que más atención y respuesta breve debe haber por el lado mexicanos destacan un mayor control de su frontera, que los resultados de sus operaciones sean visibles y urgentes y no hablar de compromisos.

Asimismo, insistió en que debe haber una coordinación más activa con las fuerzas armadas de Estados Unidos, en línea con la reciente autorización por parte del Senado mexicano para el ingreso de 96 marines para capacitar a tropas de la Secretaría de Marina.

Medios estadounidenses destacaron que el mensaje de Hegseth sobre el caso de la seguridad con México surgen tras señalamientos del gobierno mexicano por defender su soberanía nacional tras las críticas y amagos de Donald Trump que ha insistido en una intervención militar para acabar con los cárteles mexicanos, lo que se ha avivado con la participación de agentes de la CIA en operatiuvos contra el narco en suelo mexicanos, lo que en días recientes derivó en la muerte de dos agewntes estadounidenses en Chihuahua.

La Crónica de Hoy 2026