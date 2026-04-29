¿Quiénes son los 10 políticos mexicanos acusados por EU de vínculos con el Cártel de Sinaloa?

Rubén Rocha Moya El actual gobernador de Sinaloa es uno de los acusados por el departamento de justicia estadounidense.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles 29 de abril acusaciones formales contra múltiples funcionarios y exfuncionarios públicos de México, entre ellos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, por presuntos delitos de tráfico de drogas, delitos relacionados con armas y vínculos con el el grupo conocido como “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

¿Cuáles son las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos?

De acuerdo con el documento oficial publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por medio de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la acusación fue incluye cargos por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, señalando que los implicados habrían colaborado de forma directa con la organización criminal para introducir grandes cantidades de narcóticos a territorio estadounidense.

El Departamento de Justicia sostiene que los acusados “se asociaron” con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia los Estados Unidos.

Las investigaciones apuntan a que estas operaciones se habrían sostenido mediante redes de corrupción institucional, en las que los funcionarios públicos brindaban protección política, operativa y de seguridad a cambio de sobornos y apoyo del grupo criminal.

Además, uno de los acusados enfrenta cargos adicionales por su presunta participación en secuestros y homicidios de una fuente de la DEA y un familiar, lo que agrava la dimensión del caso al incluir violencia directa contra informantes.

¿Quiénes son los nombres acusados por Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa?

El expediente menciona a diez personas, todas con cargos relevantes dentro del gobierno o instituciones de seguridad en Sinaloa. Entre ellos se encuentran:

Rubén Rocha Moya , gobernador del estado de Sinaloa

, gobernador del estado de Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez , senador y exsecretario general

, senador y exsecretario general Enrique Díaz Vega , exsecretario de Finanzas

, exsecretario de Finanzas Dámaso Castro Saavedra , fiscal adjunto

, fiscal adjunto Marco Antonio Almanza Avilés , exjefe policial

, exjefe policial Alberto Jorge Contreras Núñez , exmando policial

, exmando policial Gerardo Mérida Sánchez , exsecretario de Seguridad Pública

, exsecretario de Seguridad Pública José Antonio Dionisio Hipólito , exsubdirector policial

, exsubdirector policial Juan de Dios Gámez Mendívil , alcalde de Culiacán

, alcalde de Culiacán Juan Valenzuela Millán, excomandante municipal

Según las autoridades estadounidenses, todos ellos ocuparon posiciones clave que habrían permitido garantizar el funcionamiento del tráfico ilícito, desde la protección institucional hasta la logística territorial.

En términos legales, los cargos por narcotráfico y armas en Estados Unidos contemplan penas que van desde varias décadas de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo del grado de responsabilidad.