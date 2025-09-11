Peña Nieto reaparece jugando golf con grandes figuras deportivas en Madrid

Enrique Peña Nieto El expresidente mexicano reapareció en Madrid (EFE)

Enrique Peña Nieto, expresidente de México (2012-2018), fue captado este jueves 11 de septiembre de 2025 en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, durante un torneo de golf con causa. El priista, que desde hace varios años reside en la capital española, reapareció en la vida pública tras mantener un perfil discreto desde que dejó la presidencia en 2018.

Peña Nieto se roza con figuras en torneo de Golf

El evento deportivo se celebró en el campo de La Herrería y tuvo como objetivo recaudar recursos destinados a la lucha contra el cáncer de mama, gracias a la Fundación Clínica Menorca. La justa, con 24 ediciones celebradas, ha reunido a lo largo del tiempo a personalidades de diferentes sectores con un mismo fin: impulsar la investigación y la prevención de esta enfermedad.

Peña Nieto completó el recorrido de 18 hoyos y compartió cancha con destacadas figuras del deporte y la política, entre ellos el extenista Rafael Nadal, los exfutbolistas del Real Madrid Iker Casillas y Raúl González, así como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

En la jornada también participó Quirino Ordaz Coppel, actual embajador de México en España, nombrado en 2022. La coincidencia entre el exmandatario y el diplomático sinaloense llamó la atención, pues ambos han sido actores clave en la relación bilateral entre México y España en distintos momentos.

¿Qué hace Peña Nieto en Madrid?

A sus 59 años, Peña Nieto mantiene su residencia en España bajo una visa de gran inversor. Desde su mudanza, ha aparecido en contadas ocasiones públicas, la mayoría en eventos privados o sociales. Su participación en este torneo resalta no solo por la causa, sino también porque ocurre en medio del recuerdo de los procesos judiciales que en México llegaron a señalarlo por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y vínculos con el caso Pegasus.