Quién es el chofer de la pipa que explotó en Iztapalapa y cuál es su situación penal

La empresa de Gas asumirá sus responsabilidades legales tras la tragedia. Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajo puente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza que dejó como saldo más de noventa personas lesionadas y decenas de autos (Cuartoscuro)

La explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, detonó no sólo una tragedia humana y material, sino también una investigación compleja que apunta al conductor del vehículo, la empresa propietaria y fallas regulatorias.

¿Qué pasó en puente de La Concordia?

La pipa explotó mientras circulaba sobre Calzada Ignacio Zaragoza, provocando la muerta de 8 personas y 22 en estado crítico, de acuerdo con el último reporte oficial. El incidente fue captado en video y desató una movilización de servicios de emergencia, cuerpos periciales y autoridades capitalinas.

Las investigaciones se han centrado en dos ejes: la conducta del conductor y la responsabilidad de la empresa transportista y de la cadena logística que autorizó el embarque.

¿Quién es el chofer?

En la lista de personas relacionada con el incidente que el Gobierno de la Ciudad de México difundió, el conductor aparece identificado como Soto Munguía Fernando, de 53 años. Esa identificación figura en el padrón de personas vinculadas al choque/accidente que compartió la administración capitalina.

Las autoridades competentes han tratado de preservar la integridad de la investigación y han condicionado la difusión de datos técnicos a las actuaciones formales. Cabe señalar que algunas fuentes mediáticas publicaron datos personales en distinto momento; la confirmación oficial llegó con el listado del gobierno.

¿Cuál es el estado de salud del chofer y cuál es su situación jurídica?

Según los reportes disponibles, el conductor fue trasladado a un centro hospitalario (reportes mencionan el hospital de Magdalena de las Salinas) en estado grave, con quemaduras y lesiones asociadas a la explosión.

Por ello, su comparecencia ante autoridades ha sido imposible en un primer momento, y su situación médica define hoy si procede o no su detención formal y la vinculación a proceso. Las autoridades han señalado que la persona se encuentra bajo custodia/hospitalización mientras avanza la investigación; la Fiscalía capitalina ha abierto carpeta de investigación por los hechos.

¿Qué procesos penales enfrenta o podría enfrentar el chofer de la pipa?

La Fiscalía de la Ciudad de México ha señalado que se indaga el hecho como un delito que puede encuadrar en figuras como homicidio culposo, lesiones culposas y daños —delitos que aplican cuando un acto imprudente o negligente causa muertes o lesiones—, además de la investigación administrativa y sancionatoria a la empresa transportista.

El avance procesal (detención formal, formulación de imputación, vinculación a proceso) dependerá, en gran parte, de la situación médica del conductor y de las pruebas que recabe la Fiscalía: peritajes de la unidad, registros de velocidad, bitácora de carga, videos y testimonios. Cabe señalar que la calificación jurídica final la determinará el Ministerio Público y un juez.

Es importante recalcar que, en México, cuando una persona es señalada como probable responsable, pero se encuentra grave, las autoridades pueden mantenerla bajo custodia hospitalaria y solicitar medidas cautelares posteriores. La Fiscalía puede iniciar carpeta de investigación y, una vez estabilizada la persona, proceder con la formulación de imputación y la solicitud de vinculación a proceso ante un juez. Si las pruebas son suficientes, el juez determinará si procede la prisión preventiva u otras medidas. La salud del imputado puede aplazar audiencias; no obstante, la carpeta de investigación y el acopio de pruebas no se detienen.

Irregularidades e inconsistencias de la empresa Silza

Un hallazgo clave que ha movido la discusión pública es que la pipa involucrada fue cargada en la Terminal Marítima Gas Tomza y está vinculada a la empresa identificada por medios como Transportadora Silza (perteneciente a grupos vinculados al manejo y comercialización de gas).

Informes de supervisión administrativa revelaron que, al menos en registros consultados por autoridades regulatorias, la póliza de seguro asociada a esa terminal o cargamento no tenía vigencia en las fechas que se han señalado, lo que tendría implicaciones directas en responsabilidad civil y en la activación de indemnizaciones. En concreto, autoridades regulatorias (ASEA y reportes periodísticos que citan su revisión) señalaron irregularidades en el registro/vigencia del seguro de la carga/terminal en cuestión.

Esa falta (o eventual irregularidad) en cobertura complica la reparación del daño y abre líneas de investigación sobre posibles omisiones administrativas por parte de la terminal, la empresa transportista y del asegurador. Además de la investigación penal, habrá investigaciones administrativas y sancionadoras por incumplimiento de reglas en el transporte y manejo de gas.