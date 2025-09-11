Sheinbaum recibe al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo para analizar apoyo al Plan México

Sheinbaum recibe al presidente del BID para analizar apoyo al Plan México (Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este jueves con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn para sostener una conversación sobre el Plan México, estrategia conjunta del Gobierno Mexicano y el sector privado para atraer inversiones y estimular el crecimiento nacional hasta 2030.

“En Palacio Nacional, recibimos a Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y a su equipo; hablamos del Plan México y el panorama positivo para nuestro país”, informó Sheinbaum quien estuvo acompañada por el secretario de Hacienda de México, Edgar Amador Zamora.

Por su parte, Goldfajn indicó en una publicación en sus redes sociales que durante su estancia en México tuvo reuniones “con líderes del sector privado para dialogar sobre cómo, juntos, podemos impulsar inversión, productividad y empleo de calidad en el marco del Plan México”.

Asimismo, precisó que el organismo “esta listo para movilizar 25 millones de dólares en seis años”, de los cuales el brazo para el sector privado del banco multilateral podría aportar alrededor de siete millones de dólares para complementar el financiamiento público en sectores clave como infraestructura, energía, manufactura y la economía del cuidado.

En diciembre de 2024, Goldfajn visitó por primera vez el país y confirmó la disposición del organismo para respaldar a México en el proceso de relocalización de empresas conocido como “nearshoring”.