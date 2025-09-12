Busca Morena instaurar “dictadura terrorista” al estilo Venezuela; financia a Nicolás Maduro: Alito a Fox News

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno en entrevista con el medio estadounidense Fox News

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, concedió este jueves una entrevista a la cadena estadounidense Fox News, donde abordó los presuntos vínculos del gobierno de México con el crimen organizado y denunció lo que calificó como un régimen autoritario encabezado por Morena donde se busca instaurar una “dictadura terrorista” como en Venezuela.

“Hoy lo que se vive en México es un régimen autoritario, se está rompiendo la normalidad democrática y nosotros hemos denunciado públicamente, sistemáticamente, que no se puede permitir en México el mismo modelo que hicieron en Venezuela, que es instaurar una narco dictadura terrorista y comunista, porque está abierto no sólo a los ojos de los mexicanos y del mundo, que este gobierno, el gobierno que inició López Obrador de Morena, ha tenido pactos con el crimen organizado”, afirmó.

Durante la conversación con Julie Banderas, Moreno aseguró que el partido gobernante estaría financiando a dictadores en América Latina, entre ellos, Nicolás Maduro en Venezuela, a través de recursos del gobierno mexicano.

“Hay pactos con el crimen organizado y está denunciado públicamente. Presenté una denuncia formal en la Fiscalía General de la República contra Nicolás Maduro, contra (Andrés Manuel) López Obrador y contra varios gobernadores y políticos mexicanos”, señaló.

El líder priista enfatizó que el país enfrenta una grave crisis de seguridad, con más de 230 mil homicidios y 120 mil personas desaparecidas, además de zonas del territorio nacional controladas por cárteles de la droga.

Afirmó que el gobierno de Morena busca silenciar a los opositores y que existe una persecución política abierta contra él y otros críticos.

En la entrevista, Moreno también criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que los actos del gobierno local forman parte de un patrón de censura y limitación a la libertad de expresión, al tiempo que destacó la necesidad de que Estados Unidos supervise la cooperación con México para evitar que los recursos públicos financien actividades ilícitas internacionales.

Al concluir, Moreno reiteró su llamado a defender la democracia y prevenir que México caiga en lo que describió como una “narcodictadura terrorista comunista” al estilo de Venezuela.

“No vamos a permitir, así nos cueste la vida, que en México se instale un régimen como el de Maduro”, afirmó.