Sheinbaum se reúne virtualmente con Carlos Cuerpo ante bloqueos del CNTE

Carlos Cuerpo junto a Marcelo Ebrard (EFE)

La presidenta Claudia Sheibaum se reunió este martes virtualmente con el vicepresidente primero del Gobierno español, Carlos Cuerpo, desde la sede de la Secretaría de Economía, debido a que las protestas del CNTE en el Centro Histórico impidieron el desplazamiento de la delegación española hasta el Palacio Nacional.

Cuerpo tenía previsto verse con la Jefa del Ejecutivo Federal en dicho recinto junto a una delegación de empresarios españoles.

El vicepresidente se econtraba acompañado de el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; y el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

A primer hora del martes, Cuerpo inauguró junto a Ebrard el Encuentro Empresarial España-México, en donde remarcó los estrechos lazos económicos entre ambas partes y defendieron una relación “ambiciosa” y “de largo plazo entre dos socios estratégicos”.

“Queremos seguir aumentando esa inversión bilateral y también el comercio entre nuestros países”, indicó en declaraciones a medios tras el acto de apertura.

Ambos países se comprometieron a trabajar para duplicar el comercio bilateral hacia 2030 y elevar la inversión en al menos un 50%, en una nueva etapa de relación económica apoyada en el acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea (UE).

El encuentro reunió a 66 empresas españolas acompañando a la delegación oficial, representantes de sectores como energía, servicios financieron, infraestructura, agua y tecnología.

El punto de partida de la relación es una inversión bilateral que ronda los 100 mil millones de euros y un stock de inversión española en México que el ministro Cuerpo cifró en 72 mil millones de euros, con tendencia al alza, pese al entorno internacional adverso.

Ebrard apuntó que España ocupa el segundo lugar como fuente de inversión extranjera en México y que en el primer trimestre de 2026 esa tendencia continúa al alza. Hay más de 5 mil 400 empresas españolas operando en el país, con presencia en el sistema financiero como ancla.

Cuerpo indicó que más del 90% de las compañías españolas ya instaladas en México se encuentran satisfechas con su presencia en el país, y que más de la mitad prevé ampliar sus inversiones.

Ambos funcionarios acordaron que trabajarán en los próximos meses en una hoja de ruta con compromisos concretos, como seguimiento a los acuerdos alcanzados entre México y la Unión Europea.

El acuerdo de modernización con la UE fue presentado por los dos secretarios como el marco de referencia de las próximas tres décadas para la relación económica con Europa.

“Ese acuerdo lo puedes resumir como el capítulo de los próximos 30 años”, dijo Ebrard. “Sí hay incertidumbres en el mundo, pero la relación entre la Unión Europea y específicamente España con México no lo es”.

La propuesta se da tras la firma del acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea, donde ambos presentaron como el marco que dará reglas claras, previsibilidad y facilidades para la relación económica durante las próximas décadas.

“Sí, hay incertidumbres en el mundo, pero en la relación entre la Unión Europea y específicamente España con México no la hay. Al contrario, ya está muy claro cuáles son las reglas, cómo funcionan, cuáles son las facilidades que tenemos y ahora el reto es aprovechar esa oportunidad”, manifestó el titular de Economía.