Cae Hernán Bermúdez, líder del grupo criminal “La Barredora”

Detenido Hernán Bermúdez alias "El Abuelo". (SSPC)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Requena”, líder del grupo criminal “La Barredora”, brazo aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco.

En colaboración con el Gobierno de la República de Paraguay, se obtuvo la ubicación de Hernán “N” en dicho país y se implementaron las acciones necesarias para realizar su detención y traslado a territorio nacional.

Hernán “N” cuenta con una orden de aprehensión emitida en febrero, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco, asimismo, posee una Notificación Roja emitida por Interpol México el 17 de julio de 2025.

García Harfuch agregó que en esta operación fue fundamental la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia.

A partir de su salida del gabinete de seguridad del estado en diciembre de 2023, se registró un repunte en la violencia en Tabasco: ejecuciones, ataques a comercios, quema de vehículos y mensajes en narcomantas se multiplicaron en el estado.

Desde noviembre del 2024, Javier May Rodríguez, señaló públicamente a Bermúdez como cabecilla de La Barredora, organización criminal que se escindió a finales de 2023 y provocó una ola de violencia en la entidad.

Exjefe de escoltas de Bermúdez colabora con la FGR

Ulises “N”, alias “El Mamado” y/o “Pinto”, identificado como uno de los líderes del grupo criminal “La Barredora”, ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) ser un testigo protegido a cambio de revelar detalles de operaciones criminales y personas involucradas en el cártel, información que colabore con las investigaciones.

El segundo al mando del grupo creado por el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, habría ofrecido exponer nombres de funcionarios que solaparon el crecimiento de “La Barredora” en Tabasco y que se beneficiaron económicamente de las actividades delictivas de ese grupo criminal.

Ulises Pinto es identificado como exjefe de escoltas de fuerzas de seguridad, donde conoció a Hernán Bermúdez, alias “El Abuelo”, exjefe la policía en la entidad.

Con el exsecretario formó “La Hermandad” y/o “Cártel Policiaco”, relacionados con el tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, control del abasto de antros y bares en el estado de Tabasco.

Para su protección, Pinto habría solicitado a la Fiscalía Especial de Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, el apoyo de testigo que colaboraría con las autoridades para desmantelar al grupo y brindar información que acelere la captura de más criminales.

“El Mamado” fue detenido el pasado 26 de julio en la colonia Los Gavilanes, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y cuenta con orden de aprehensión por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga, robo de combustible, además de pactar una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Este sujeto acumuló capital por el dinero obtenido del tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, control del abasto de antros y bares. Contaba con inmuebles ubicados en zonas residenciales en Zapopan y Guadalajara, así como una gran cantidad de autos y camionetas último modelo y de alta gama.

Golpes a “La Barredora”

A partir de que las autoridades conocieron el entramado delictivo de “La Barredora” y la administración del exgobernador Adán Augusto López, el Gabinete de Seguridad ha realizado múltiples detenciones de criminales de alto rango.

Uno de ellos, Arturo “N”, alías “El Vampiro”, que conforme a las investigaciones, realizaba actividades de extorsión y cobro de piso, por lo que le dieron seguimiento y ubicaron el municipio de Centro como su zona de movilidad.

Durante recorridos de seguridad, lo ubicaron cuando manipulaba un arma de fuego, se aproximaron, le marcaron el alto y le realizaron una revisión para descartar alguna conducta ilícita, tras la inspección le hallaron un arma de fuego larga abastecida.

En un operativo conjunto, las Fiscalías de Justicia de Puebla y Tabasco detuvieron a Ángel Javier “N”, alias “El Angelito” o “Kaiser”, objetivo prioritario para las autoridades por ser integrante del grupo criminal “La Barredora”.

El criminal se dedicaba a extorsionar y amedrentar a los comerciantes tabasqueños, a quienes amenazaba con matarlos si no les entregaba el pago de cuota.

“El Angelito” es señalado de los delitos de extorsión, al menos 10 homicidios, venta de drogas, robo a casa habitación, robo a mano armada, robo de vehículos y desaparición forzada.

El sujeto sería la mano derecha de Abel Pérez Pedraza, alias “El Patrón”, una célula perteneciente a “La Barredora” en el municipio del Paraíso.

Asimismo, sería cercano a Efraín Darvelio Vargas Alejandro, alias “Franchis”, también integrante del grupo criminal.

También fue detenido Giovanni “N”, alias “El Gordo”, operador de la célula delictiva.