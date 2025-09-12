IMSS y Gobierno del Edomex, coordinados para atender a víctimas de explosión  

Gobernadora Delfina Gómez, en hospital del IMSS La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, acudió al Hospital General de Zona (HGZ) No. 197 del IMSS en Texcoco, para externar su reconocimiento a la entrega y esfuerzo del personal de salud del instituto para atender a las víctimas de la explosión de la pipa, registrada el pasado miércoles

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), subrayó que desde el pasado miércoles no se han escatimado esfuerzos por brindar la mejor atención médica a las víctimas de la explosión de una pipa cargada en miles de litros de combustible, en la alcaldía de Iztapalapa.

Este jueves, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, acudió al Hospital General de Zona (HGZ) No. 197 del IMSS en Texcoco, para externar su reconocimiento, entrega y esfuerzo del personal de salud del Instituto para atender a las víctimas del estallido.

Es importante mencionar que desde la llegada de los primeros pacientes lesionados por la explosión, el personal de salud de las unidades médicas del Seguro Social, así como autoridades institucionales han atendido de manera personal a familiares y personas cercanas a las víctimas.

El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, resaltó que la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en el Estado de México Oriente, enfermera Josefina Estrada Martínez, recibió en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 197 del IMSS en Texcoco a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien reconoció la entrega y esfuerzo del personal de salud del Instituto, que con profesionalismo y humanidad está salvando vidas en los momentos más difíciles.

Asimismo, resaltó que el personal médico del Seguro Social continúa con la atención en dicho hospital a cinco pacientes, a quienes se realizó lavado quirúrgico, cuatro de ellos fueron candidatos de aplicación de injerto dérmico y fueron ubicados en un área especial para la atención de pacientes quemados, con un equipo multidisciplinario para vigilancia médica continua.