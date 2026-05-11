Ejidatarios bloquean accesos al AIFA por conflicto territorial entre Tonanitla y Tecámac

Ejidatarios y pobladores del municipio de Tonanitla bloquearon este lunes los principales accesos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para exigir una solución al conflicto territorial que mantienen desde hace años con el municipio de Tecámac.

Desde tempranas horas, los manifestantes cerraron vialidades clave como el Camino Libre Tonanitla-AIFA y el Boulevard Ojo de Agua, lo que provocó severo caos vial en la zona norte del Estado de México y afectaciones para cientos de automovilistas y pasajeros que intentaban llegar a la terminal aérea.

De acuerdo con reportes periodísticos, los inconformes colocaron tractores, llantas, piedras y vehículos para impedir la circulación en ambos sentidos de la carretera, causando largas filas de automóviles y retrasos en rutas hacia Ecatepec, Tecámac, Nextlalpan y el AIFA.

Los ejidatarios exigen que el Congreso del Estado de México emita una resolución definitiva sobre los límites territoriales entre Tonanitla y Tecámac, disputa que involucra alrededor de 800 hectáreas cercanas a la zona aeroportuaria. Los manifestantes aseguran que el dictamen permanece detenido pese a compromisos previos de las autoridades estatales.

Además, señalaron que el conflicto se intensificó tras la construcción de obras y vialidades relacionadas con el aeropuerto, ya que afirman haber cedido tierras bajo el compromiso de que serían respetados los límites históricos de Tonanitla.

El alcalde de Tonanitla, Mauro Martínez, acompañó parte de la protesta, mientras los pobladores advirtieron que mantendrían el bloqueo hasta obtener una respuesta formal de las autoridades estatales y federales.

La movilización generó afectaciones para usuarios del aeropuerto, quienes reportaron retrasos para llegar a vuelos y centros de trabajo. Elementos de tránsito realizaron cortes a la circulación y desviaciones para intentar disminuir el congestionamiento vehicular.

Ante el cierre de vialidades, autoridades recomendaron utilizar rutas alternas como el Circuito Exterior Mexiquense y la autopista México-Pachuca para llegar al aeropuerto. Medios locales señalaron que los tiempos de traslado aumentaron entre 20 y 40 minutos debido a la saturación vehicular.

El conflicto territorial entre Tonanitla y Tecámac no es nuevo. En años recientes se han registrado enfrentamientos, protestas y bloqueos relacionados con la delimitación territorial y el desarrollo de infraestructura alrededor del AIFA. Incluso, en 2023 ambos municipios firmaron acuerdos para intentar disminuir la tensión social derivada de esta disputa.