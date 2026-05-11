Temporada de Huracanes en México: Fecha de inicio y cómo afectará el fenómeno de “El Niño”

Temporada de huracanes en México Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, en el Atlántico se prevé la formación de entre 11 y 15 ciclones tropicales este 2026, mientras que el Pacífico oriental podría registrar entre 18 y 21 ciclones.

La costa occidental de México podría tener mayor actividad ciclónica por condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, el cual consiste en el calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico y provoca cambios metereológicos importantes.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las variaciones provocadas por El Niño en velocidad y dirección del viento ocasiona sistemas más intensos en el Pacífico incluidos huracanes de categorías 4 o 5.

¿Qué es el fenómeno metereológico ‘El Niño’?

El Niño forma parte del ciclo climático natural llamado Oscilación del Sur (ENOS), el cual se caracteriza por cambios significativos en la temperatura de la superficie del mar y en la circulación atmosférica a gran escala.

Este fenómeno puede crear cambios importantes en el clima global, como el aumento de temperaturas, lluvias intensas en algunas zonas y sequía en otras regiones del país, dependiendo la fase que se presente:

Cálida: Calentamiento del océano Pacífico oriental, el cual suele durar de 9 a 18 meses y provoca una mayor actividad ciclónica en esta región.

Calentamiento del océano Pacífico oriental, el cual suele durar de 9 a 18 meses y provoca una mayor actividad ciclónica en esta región. Fría: Enfriamiento que podría provocar mayor actividad en el océano Atlántico y puede durar hasta tres años.

Enfriamiento que podría provocar mayor actividad en el océano Atlántico y puede durar hasta tres años. Neutral: Durante esta fase, las condiciones propician un comportamiento normal del océano.

Según análisis compartido por especialistas, como el Doctor Jorge Zavala Hidalgo y la Doctora Christian Domínguez Sarmiento del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático de la UNAM, este evento metereológico modificará las condiciones atmosféricas de manera desigual tanto en el Pacífico, que podría registrar entre 18 y 21 ciclones, como el Atlántico, donse se prevé la formación de entre 11 y 15 ciclones tropicales.

¿Cómo afecta el fenómeno El Niño a México?

A partir de marzo de 2026, se ha observado un incremento en las temperaturas de la región ecuatorial del Pacífico, por lo que las autoridades han emitido un estado de vigilancia a este fenómeno metereológico.

“En el Océano Pacífico Tropical, durante el periodo del 15 de marzo al 11 de abril, el mapa del promedio de la anomalía de temperatura superficial del mar indica que en la región central-este del océano Pacífico Tropical aún persiste una amplia zona con anomalías negativas de temperatura del mar menos intensas debido al calentamiento del Pacífico", reportó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el seguimiento que ha dado al estatus de El Niño.

Este proceso, asociado a ondas de calor marinas, incrementa el contenido energético disponible para los ciclones, lo que favorece tanto su formación como su intensificación, especialmente entre agosto y noviembre.

Las autoridades aclararon que esto no significa que los ciclones mencionados tocarán tierra en México, sin embargo, pueden ocasionar dificultades del clima como vientos intensos, lluvias torrenciales y posibles inundaciones costeras, por lo que las autoridades recomiendan seguir las indicaciones de Protección Civil.

Inicio de la temporada de ciclones tropicales en México

El monitoreo de ciclones ha avanzado gracias al uso de satélites, redes de boyas oceánicas, estaciones terrestres y herramientas como los aviones cazahuracanes, que permiten obtener mediciones directas de estos fenómenos.

Según el histórico del último siglo, las costas de México son impactadas por una media de 5,4 ciclones cada año, con una mayor incidencia en el Pacífico que en Atlántico, siendo esta región el principal punto de vigilancia debido al calentamiento de las aguas que ocasionará El Niño, por lo que se pronostican de 18 a 21 ciclones tropicales:

Entre nueve y diez serán tormentas tropicales.

De cinco a seis serán huracanes de baja intensidad; categoría 1 o 2.

De cuatro a cinco serán huracanes mayores; categoría 3, 4 o 5.

Estadísticamente, se prevé que la temporada de huracanes en el Pacífico iniciarán el 15 de mayo de este 2026, mientras que en el Atlántico darán inicio dos semanas más tarde, cerca del inicio de junio.