Más de 18 mil niños y adolescentes desaparecidos en México: CIDH; reclutados por crimen organizado, muchos de ellos

Menores enganchados por el narco inician como "halcones", narcomenudistas hasta llegar a sicarios o jefes de plaza (Archivo)

La desaparición de personas en México es indiscriminada y puede afectar a cualquier persona sin importar su condición social, origen étnico, identidad, género o su interacción con los grupos criminales que operan en el país, pero uno de los grupos más vulnerables en los últimos años es el de los niños y adolescentes, pues hasta agosto del 2025, más de 18 mil 192 niñas y niños y adolescentes de entre 0 y 17 años se encuentran desaparecidos en el país, advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

La CIDH encuentra que en México desaparecen más niñas que niños en un país donde según cifras oficiales existen más de 128 mil desaparecidos, lo que refleja una grave crisis de derechos humanos según han evidenciado diversos organismos internacionales entre ellos la ONU de manera reciente.

De acuerdo al “Informe sobre Desapariciones en México”, elaborado por la CIDH que se difundió este lunes, los niños y adolescentes son reclutados por el crimen organizado a cambio de dinero o armas.

En algunos casos, las víctimas regresarían con vida. En otros casos, los adolescentes se unirían permanentemente a los grupos criminales, o perderían la vida en enfrentamientos armados pues de acuerdo a testimonios que ha recibido la CIDH son utilizados como combatientes, sicarios, para la preparación de estupefacientes, mensajeros o halcones. Es decir, su probabilidad de vida es corta.

Un caso paradigmático es el de ‘Alfredo’ quien tenía 17 años, vivía en Toluca, estado de México y fue privado de su libertad junto con otros, para ser llevados a un campo de entrenamiento de un grupo de criminal que opera en le Región Tierra Caliente, del Estado de Guerrero.

En el testimonio, el adolescente señaló que en el campo de entrenamiento ‘había decenas de jóvenes’ privados de su libertad, obligados a entrenarse para formar parte del grupo armado del crimen organizado, había grupos de 20, 30, 15 o 10 personas de entre 14 y 20 años, a merced de sus captores. ‘Alfredo’ logró huir durante un enfrentamiento con el Ejército, ahora estudia su último año de preparatoria; no obstante, pide al gobierno protección para él y su familia, que busquen y rescaten a sus amigos” - Testimonio recibido por la CIDH

La CIDH también recibió información sobre el reclutamiento de hombres jóvenes por parte de la delincuencia organizada a través de ofertas laborales falsas, fenómeno observado en Nayarit, Jalisco y Zacatecas .

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para fines delictivos sería más proclive en 18 entidades federativas ; destacando el estado de México , sobre todo en los (municipios de Ecatepec Naucalpan, Tlanepantla, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Iizcalli.

Lo mismo en Guanajuato en municipios como León, Celaya, Irapuato, Apaseo el Grande, Salamanca y Yuriria así como en Jalisco en los municipios de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zuñiga, Zapopan, Tonalá y Lagos de Moreno); y Sonora (municipios de Cajem, Hermosillo, Guaymas, Nogales, Caborca y San Luis Río Colorado) .

Sin embargo la desaparición de personas se extiende a cualquier grupo social sin importar condición social, étnica o económica e incluso hasta elementos de corporaciones policiacas son desaparecidos, advierte el documento.

En este sentido, la CIDH recibió información sobre el caso de Luis Ángel León Rodríguez, Sargento Primero del 21 Agrupamiento de Reacción y Alerta Inmediata de la Policía Federal, que fue desaparecido en comisión de trabajo que le ordenaba prestar servicios en Ciudad Hidalgo, Michoacán.

AGENTE DESAPARECIDO, ACUSADO DE ABANDONO DE TRABAJO

En su traslado, junto con otros seis policías federales —Juan Carlos Ruiz, Juan Ugalde, Víctor Gómez, Israel Ramón, Bernardo López y Pedro Vázquez— y un civil —Sergio García —, fueron objeto de una emboscada criminal siendo desaparecidos en Zitácuaro, Michoacán en noviembre de 2009

La madre de Luis Ángel, Aracely Rodríguez Nava, informó a la CIDH que a pesar de que su hijo contaba con el reconocimiento de víctima de desaparición desde 2009, la Policía Federal le inició un proceso disciplinario por “abandono de trabajo”.

Su madre acudió presencialmente a la audiencia disciplinaria en 2010 y tuvo que aclarar que su hijo se encontraba desaparecido, en una situación que ella describió como una forma de tortura psicológica .

La CIDH también evidenció la escasa información disponible sobre la desaparición de personas indígenas, así como de personas afromexicanas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas al 3 de junio de 2025, en México se computaban 128.713 personas desaparecidas . La mayor cantidad de 30 personas desaparecidas se concentran en Jalisco (15.330), estado de México (14.048) y Tamaulipas (13.471). De este total, el 76,83% de las personas desaparecidas son hombres y el 23%, mujeres. Según el Registro, la mayoría de las desapariciones de hombres han sido reportadas en Jalisco (13.023), Tamaulipas (10.776) y el estado de México (8.389). El rango de edad de la mayor cantidad de hombres desaparecidos se encuentra entre los 25 y 29 años (14.441), seguido por los rangos entre 30 y 34 años (13.592) y entre 20 y 24 años (13.168).