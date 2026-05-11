Sheinbaum asegura que Rubén Rocha sigue en Sinaloa

Sheinbaum confirma que el gobernador de Sinaloa acusado por EE.UU. sigue en ese estado EFE/ Sáshenka Gutiérrez (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó durante su conferencia matutina, que el gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, se encuentra viviendo en el estado aún después de que Estados Unidos lo acusara por supuestamente colaborar con la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa. Por ello, solicitó su detención urgente para ser extraditados. Sin embargo, de acuerdo la Fiscalía General de la República, la solicitud no cuenta con las características y pruebas suficientes para sostener que su petición es urgente.

Ante esto, Rocha Moya, y con el objetivo de no dañar la imagen del partido político al que pertenece; Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), solicitó una licencia temporal con la que separarse del cargo. En su lugar Yeraldine Bonilla Valverd, asumió el cargo después de que el Congreso local aprobara la solicitud.

En medio de la investigación en la que se encuentra trabajando la Fiscalía General de la República, en la que le pidió a Estados Unidos enviar sus evidencias, un video se comenzó a difundir en redes sociales en el que la residencia donde Rocha vivió cuando fue el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se convirtió en el blanco de disparos. Sin embargo, el gobernador con licencia de Sinaloa, lleva ya diez años sin vivir en dicha locación.

En cuanto a la relación de tensión que se ha dado entre México y Estados Unidos, la mandataria enfatizó en que la comunicación con Washington se debe de continuar tratando bajo cuatro principios: respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto mutuo e igualmente confianza mutua.