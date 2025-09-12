Se solidariza AMUDEN con víctimas de explosión de pipa de gas; destaca respuesta de personal médico

Solidaridad en la tragedia Fueron decenas de personas quienes ayudaron y siguen haciéndolo de diferentes formas tras la explosión de la Pipa de gas en Iztapalapa.

La Asociación de Medicina de Urgencias y Desastres de México (AMUDEM) lamentó profundamente el trágico accidente en las inmediaciones del puente de la Concordia y Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, que dejó un saldo de al menos 10 personas fallecidas y decenas de heridos.

La agrupación de médicos de urgencias encabezada por el doctor Fabián Chablé Chan envió sus condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas “quienes hoy enfrentan el difícil camino de la recuperación”.

Paralelo a ello, los especialistas reconocieron la labor incansable de médicos, paramédicos, enfermeras, rescatistas y de todo el personal de salud, que lo mismo acudieron al lugar de la tragedia o respondieron con prontitud en los diferentes nosocomios y hospitales a donde fueron canalizados los al menos 94 heridos, varios de ellos de gravedad.

“Con compromiso y humanidad han respondido ante esta emergencia, convirtiéndose en esperanza en medio de la tragedia”, establecieron

Al momento, 54 personas están internadas en distintos hospitales de la capital, mientras que otros 10 fueron dados de alta, debido a la mejora en su estado de salud.

Algunos de ellos son los hospitales Rubén Leñero, en la alcaldía Miguel Hidalgo y Magdalena de las Salinas, en Gustavo A. Madero.

La AMUDEM, destacó la solidaridad del pueblo mexicano, que una vez más se ha unido para brindar apoyo con alimentos, insumos y acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia.

Este espíritu de generosidad y unidad, tan característico de nuestra nación—agregó--, nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles surge la fortaleza colectiva que nos distingue.

En este contexto, dicha asociación refrendó su compromiso con la sociedad mexicana para continuar trabajando en la formación, capacitación y fortalecimiento de los sistemas de respuesta en emergencias y desastres, convencidos de que la unión, la preparación y la compasión son herramientas fundamentales para salvar vidas.