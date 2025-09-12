Sinaloa garantiza transporte gratuito y operativo de seguridad para asistir al Grito de Independencia

Marco Antonio Osuna Moreno, director de la Dirección de Vialidad y Transporte, explicó que el traslado se iniciará a partir de las 16:00 horas en distintas zonas de la ciudad, con la finalidad de que miles de familias sinaloenses puedan asistir a la ceremonia del Grito de Independencia y disfrutar de las actividades artísticas programadas en Palacio de Gobierno.

La Dirección de Vialidad y Transportes puso en marcha un operativo especial de movilidad que incluye 156 unidades distribuidas de manera gratuita.

Cada ruta contará con tres camiones que estarán debidamente identificados con calcomanías oficiales, para que la ciudadanía pueda reconocerlos fácilmente. “Tenemos garantizados los traslados y los regresos. Vamos a tener 156 unidades en 52 rutas desde las 16:00 de la tarde”, señaló.

Además de la gratuidad del servicio, el funcionario destacó que se trata de un esquema diseñado para brindar tranquilidad a los asistentes, ya que cada unidad contará con el acompañamiento de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Esto se suma al despliegue de más de 10 mil elementos de seguridad que vigilarán tanto el centro histórico como las zonas de mayor afluencia durante la noche del 15 de septiembre.

Osuna Moreno invito a la población a participar sin preocupaciones en esta celebración nacional, destacando que la coordinación entre dependencias estatales, municipales y federales busca que el festejo transcurra en un ambiente de orden y convivencia familiar. “Quien quiera venir a Palacio va a tener las formas y los modos para llegar”, afirmó.

El operativo especial busca atender dos necesidades principales: movilidad y seguridad. Por un lado, el servicio gratuito de transporte garantiza que ciudadanos de distintos puntos de Culiacán puedan trasladarse sin dificultad, evitando congestionamientos vehiculares en el primer cuadro de la ciudad. Por otro, la presencia de los elementos de seguridad refuerza el clima de confianza y permite que las familias disfruten de la celebración en un entorno protegido.

La Dirección de Vialidad y Transportes recomendó a los asistentes identificar las rutas cercanas a sus domicilios y estar atentos a las unidades marcadas con calcomanía, además de tomar precauciones en sus traslados de regreso, ya que el servicio estará disponible hasta la conclusión del evento.