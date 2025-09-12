Toma protesta la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

Toma de protesta de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez tomó la protesta a la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Gumecindo.

En la ceremonia, Rosa Icela indicó que la nueva comisionada es una mujer valiente y convencida de la defensa de las causas que más lastiman a las familias y a la sociedad.

“Tiene usted hoy, en sus manos, no solo el nombramiento suscrito por la primera mujer Presidenta de México (Claudia Sheinbaum Pardo), sino su confianza y la de las instituciones; y lo más importante, la esperanza de muchas familias de que trabajará sin descanso hasta encontrar a sus seres queridos”, expresó.

“Confió en la capacidad de Pérez Gumecindo para mantener y seguir construyendo el diálogo con las familias, los colectivos y la sociedad en general para fortalecer las acciones en la materia y que se ocupará incansablemente en garantizar una coordinación interinstitucional eficaz y sensible a este terrible delito”, agregó.

No obstante, la nueva titular expuso que trabajara “con humanismo, valentía, empatía y sensibilidad hacia las víctimas y sus familias, siempre con estricto respeto a los derechos humanos”.

Reiteró su agradecimiento a la Presidenta, a la secretaria de Gobernación, a los familiares de personas desaparecidas, a las organizaciones, expertos y colectivos de víctimas, por la confianza y apoyo en el proceso de selección, así como a los otros participantes.

Expresó que trabajará conjuntamente con la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías y Comisiones Estatales de Búsqueda, pero principalmente con las familias de los desaparecidos.

“Asumo este cargo con la convicción de que la búsqueda no es solo una obligación de los entes de gobierno, sino una exigencia social que debemos atender con ética y profesionalismo”, destacó.

Añadió que una de sus primeras acciones a implementar será convocar a una sesión del Sistema Nacional de Búsqueda, así como elaborar un diagnóstico del estado en el que se encuentra la Comisión para que todos los recursos humanos y materiales se utilicen en beneficio de las actividades de búsqueda e identificación de personas.

En su intervención, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, dijo que, como lo establecen las recientes reformas a la Ley, la Comisión tiene tareas importantes como coordinar la búsqueda en vida y forense, garantizando la seguridad de familias y colectivos.

“Estamos convencidos de que, con la experiencia y el compromiso de la nueva titular de la CNB se dará continuidad a estos trabajos, siempre colocando en el centro a las familias y a las víctimas”, precisó.

“Nuestro objetivo será ser un puente facilitador en este camino de búsqueda, verdad y justicia, eliminando barreras, superando rezagos y garantizando los derechos humanos”, finalizó.