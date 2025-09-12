Tormenta tropical Mario avanza en el Pacífico y amenaza a cuatro estados

Tormenta Tropical Mario

La depresión tropical Trece-E evolucionó a tormenta tropical Mario en aguas del océano Pacífico, de acuerdo con el reporte de las 09:00 horas, tiempo del centro de México.

El sistema se ubicaba a 65 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 95 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, registrando vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 km/h y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 22 km/h.

El pronóstico meteorológico advierte lluvias fuertes de entre 50 y 75 milímetros, en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. También se esperan rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, condiciones que se extenderán a las playas de Jalisco durante la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical que abarca desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

Las autoridades advierten que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Además los fuertes vientos representan riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios.

Por ello, se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones frente al oleaje elevado y las rachas de viento.