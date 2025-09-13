Asesinato de Charlie Kirk “pega” a bancada de Morena: funcionario renuncia tras comentarios polémicos

Salvador Chava Ramírez renuncia a su cargo tras declaraciones polémicas sobre Charlie Kirk Especial

La política mexicana vivió un nuevo episodio de crisis mediática y diplomática. Salvador “Chava” Ramírez presentó su renuncia como coordinador de Comunicación Social del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, luego de la controversia generada por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk, activista conservador estadounidense.

¿Cuál fue el motivo de la renuncia?

Durante un debate transmitido por Milenio Televisión, Ramírez aseguró que a Kirk “le dieron una cucharada de su propio chocolate”, en referencia a la postura del activista a favor del uso de armas en Estados Unidos. El comentario, acompañado de un tono sarcástico, fue interpretado como una especie de celebración implícita de la tragedia.

Sus palabras no tardaron en provocar reacciones de rechazo tanto en México como en Estados Unidos.

El más duro en señalar lo ocurrido fue Christopher Landau, subsecretario de Estado de EU, quien criticó directamente a Ramírez y cuestionó que un medio como Milenio diera espacio a expresiones que, a su juicio, legitiman la violencia.

El propio canal de televisión emitió un deslinde, subrayando que las opiniones de los invitados en mesas de análisis son personales y no representan la postura editorial del medio.

Chava Ramírez dejó su cargo tras aplaudir en un debate el ataque a Charlie Kirk. Ante críticas de Christopher Landau, pidió disculpas y renunció para no perjudicar a Morena. pic.twitter.com/Fob076rhKS — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 13, 2025

Ante la ola de críticas, Ramírez publicó un mensaje en redes sociales en el que ofreció disculpas y aseguró que sus palabras fueron hechas “a título personal” y no en representación de Morena. Sin embargo, reconoció que el impacto mediático afectaba directamente a la bancada.

“Presento mi renuncia para no generar un costo político a mi partido ni al grupo parlamentario”, señaló en el comunicado donde formalizó su salida.

¿Quién es Salvador “Chava” Ramírez?

Ramírez era considerado una de las voces jóvenes dentro de Morena. Estudió Economía en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y complementó su formación en el Tecnológico Universitario de Aguascalientes. Además, preside la asociación civil Joven es tu México, enfocada en participación política juvenil.

Su perfil como cuadro emergente lo había llevado a ocupar el área de Comunicación de Morena en San Lázaro, un puesto estratégico en la narrativa pública del partido.

La polémica golpea en un momento delicado para Morena, que se encuentra en plena reconfiguración rumbo al cierre de legislatura. La renuncia busca contener el costo reputacional, aunque expone la vulnerabilidad del partido frente a declaraciones individuales de uno de sus militantes que ya han trascendido a nivel internacional.