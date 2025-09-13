Fiscalía de Paraguay acelera extradición a México del presunto líder de “La Barredora”

Hernán Bermúdez, identificado como presunto líder de La Barredora, podría llegara México en los próximos días extraditado desde Paraguay (Especial)

Captura del líder de La Barredora — En las próximas horas o días podría llegar a México en extradición Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López, al ser señalado por delitos como narcomenudeo, extorsión, robo de combustible y vínculos con el CJNG al ser identificado como líder del grupo criminal La Barredora, informó este sábado el Ministerio Público de Paraguay.

A través de un comunicado la Fiscalía paraguaya subrayó que “intervino en un procedimiento de cooperación internacional (con México) que derivó en la detención preventiva con fines de extradición” de Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”.

Hernán Bermúdez, identificado como líder del grupo criminal La Barredora, capturado entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado en una vivienda ubicada en la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso, en el centro del país, y es requerido por la Justicia mexicana por presunta “asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés” en el estado de Tabasco.

La Fiscalía de Paraguay recibió la solicitud de las autoridades mexicanas por la vía diplomática, conforme a un tratado de extradición vigente entre ambos países, lo que permitió que el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado de Asunción, Osmar Legal, dictara la orden de detención.

Luego de contar con “la información de inteligencia compartida por las autoridades mexicanas”, se dispuso el allanamiento en el barrio cerrado Surubi’i, indicó la Fiscalía.

El procedimiento estuvo a cargo del agente fiscal Giovanni Grisetti, quien estuvo acompañado por funcionarios del Departamento de Extradición de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa del Ministerio Público, y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay.

Sobre la captura del líder criminal, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, celebró esta jornada en la red social X la detención de “uno de los capos más buscados de México” como “un golpe contundente al crimen organizado transnacional”, y destacó la colaboración de las autoridades mexicanas.

Por la mañana de este sábado la presidenta Claudia Sheinbaum, agradeció en la misma red social al Gobierno de Paraguay por la colaboración “en la detención de Hernán ‘N’, vinculado por delincuencia organizada”. (Información de agencias)

La Crónica de Hoy/2025