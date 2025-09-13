“México, con foto que le hará mucho bien”: Kenia López, en aniversario por Niños Héroes

CDMX — La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que México tomó hoy una foto que le hará mucho bien al país, porque se captó que el país es muy grande, muy plural y, evidentemente, institucional, dijo tras ser parte del presídium que encabezó la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de la ceremonia por el 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

La panista López Rabadán acudió a la conmemoración militar por invitación de la Presidencia como representante del Poder Legislativo.

Visiblemente emocionada, Kenia López comentó que la mañana de este sábado fue extraordinaria.

“Me parece que hoy ha sido una extraordinaria mañana para México. Esta foto de pluralidad demuestra lo que es nuestro país. Este evento republicano demuestra que México es muy grande, muy plural y, evidentemente, institucional. Yo, por supuesto, agradezco a mis compañeros diputados que han confiado en una servidora para presidir la Cámara de Diputados y también agradezco esta fotografía que tanto bien le va a hacer a nuestro país”, dijo, enfatizó que cada legislador, cada legisladora representa a millones de personas y todos tienen derecho a ser escuchados.

La diputada presidenta ocupó el segundo lugar a la derecha de la primera mandataria y comandanta en jefa de las fuerzas armadas y junto al secretario general de la Sedena, Ricardo Trevilla.

Una cadete llama a jóvenes a no sucumbir al camino equivocado. “Debemos creer en deporte, cultura y artes”

Laura Citlali Miranda García, cadete de primera de cuarto año Policía Militar, tuvo a su cargo pronunciar el discurso del sentir de la juventud militar, luego de que seis cadetes recibieron espadines como símbolo de su compromiso en la defensa del territorio mexicano.

“Estamos conscientes del tiempo en el que vivimos. Estamos conscientes también de que en corto plazo nos sumaremos de manera activa en la defensa de nuestro país, lo haremos por cada mexicano y sus familias, pero sobre todo por el ¡honor de México!”

Laura Citlali dijo que los niños héroes dejaron como legado el “espíritu indomable de México”.

“Para defender a la nación debemos estar dispuestos a dar todo por ella… Invito a las nuevas generaciones, a las y los jóvenes de México a que hagamos una reflexión, a rechazar cualquier tentación que nos conduzca a un camino equivocada, como la drogadicción, la delincuencia y la avaricia. Debemos seguir creyendo en el deporte, la cultura y las artes”.

La cadete del Colegio Militar se dirigió a la presidenta Claudia Sheinbaum y le expresó que ella motiva a muchas jóvenes para alcanzar sus sueños y metas.

Le aseguró que no cesarán en su preparación para defender a México.