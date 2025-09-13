Rosa Icela Rodríguez conmemora Gesta Heroica de los Niños Héroes

178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

Como parte del acto de conmemoración del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez acudió este sábado al Altar a la Patria en aras de brindar acompañamiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y sumarse al carácter solemne de la ceremonia.

Al evento asistieron Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; el almirante Raymundo Morales Ángeles, Secretario de Marina; el general Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, y Hugo Aguilar Ortiz, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros.