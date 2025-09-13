SNTE pide mayor presupuesto educativo y salarios dignos para Maestros: Cepeda

Maestros merecen salario de acuerdo con su preparación profesional y extraordinario trabajo que realizan para la patria, señala el líder del SNTE. — Un mayor presupuesto educativo y salarios dignos para los Maestros, de acuerdo con su preparación y responsabilidad, planteó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

Reconoció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Magisterio, “sin embargo quienes hacen posible la escuela pública se encuentran a la espera de un despegue salarial más sustantivo entre el personal de apoyo y los docentes”.

El Maestro dirigente habló así en Monterrey, Nuevo León, en el contexto del análisis y discusión en el Poder Legislativo, del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026.

“Queremos más beneficios y salarios decorosos para el gremio magisterial, la doctora Claudia ha dicho que es la Presidenta de la educación y ha sido solidaria, ha reconocido nuestra labor, la ha dignificado y nos ha tratado con mucho respeto”, expresó el también senador de la República.

Añadió que “eso no es suficiente; las maestras, los maestros de todos los niveles merecen un salario de acuerdo con su preparación profesional y el extraordinario trabajo que llevan a cabo día con día en todos los rincones de la patria”.

Al encabezar el Encuentro de la Unidad con las estructuras de las Secciones 21 y 50 del SNTE, Cepeda Salas dijo que otra demanda pendiente es la reactivación del Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo y la reforma a la Ley del ISSSTE, para mejorar las pensiones de quienes se jubilen.

El dirigente magisterial confió en que antes de que concluya el año, quede aprobada una nueva legislación que sustituya a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con el fin de eliminar la USICAMM que ha vulnerado los derechos de los profesores.

Lo escuchaban mil 400 secretarios generales delegacionales y representantes de centros de trabajo, ante ellos ofreció un informe de sus actividades al frente de la organización magisterial y como legislador.

Refrendó lo que expresó desde antes de iniciar su periodo como Senador, que su agenda legislativa “tiene como eje articulador la defensa de las trabajadoras y los trabajadores, así como la atención de sus demandas”.

SNTE, Unidad, Cercanía y Soluciones

Los secretarios generales de las dos secciones de Nuevo León resaltaron la unidad del gremio y la confianza en la dirigencia nacional.

El secretario general de la Sección 21, José Francisco Martínez Calderón, reafirmó su compromiso con los trabajadores de la educación y les agradeció “su lealtad y responsabilidad”.

Expresó su respaldo a Cepeda Salas porque los Maestros saben que cuentan con su liderazgo en el Comité Ejecutivo Nacional, y también en el Senado de la República.

“Junto a usted seguiremos trabajando con lealtad y con la convicción de que cohesionados continuaremos construyendo un sindicato moderno, genuinamente comprometido con el mejoramiento de las condiciones de vida de todas y todos los trabajadores de la educación”, manifestó.

En su oportunidad, el secretario general de la Sección 50, Juan José Gutiérrez Reynosa, destacó el ejemplo de responsabilidad y vocación de servicio de su dirigente nacional; no se limita a la defensa de derechos y conquistas de los trabajadores educativos; también incide en la capacidad de construir un mejor país.

“Su presencia confirma lo que es una certeza, que el SNTE no se dirige desde la distancia, sino desde la cercanía, desde el acompañamiento directo a quienes todos los días mantienen viva la misión de educar y servir”, indicó.

Añadió que el SNTE es un actor político con la capacidad de dialogar, proponer y construir soluciones que beneficien a la educación y a la sociedad.

Presentes en el evento los representantes del CEN del SNTE en las secciones 21 y 50, Elsa María Martínez Peña y Javier San Martín Jaramillo, respectivamente.

