En sala vacía, Selene González asume presidencia provisional del IEM tras relevo ordenado por el INE

Selene Lizbeth González Medina Rindió protesta esta noche como consejera presidenta provisional del Instituto Electoral de Michoacán (IEM)

Selene Lizbeth González Medina tomó protesta la noche de este jueves como consejera presidenta provisional del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), después de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó el pasado 19 de junio la remoción de cinco integrantes del organismo, entre ellos el entonces presidente Ignacio Hurtado Gómez.

La designación de González Medina será temporal y se mantendrá hasta que concluya el proceso para nombrar a la nueva presidencia y a cuatro consejerías del IEM, cuya titularidad, en esta ocasión, estará reservada para una mujer, a poco más de dos meses del arranque del proceso electoral estatal 2026-2027.

La ceremonia se realizó en una sala prácticamente vacía del Instituto Electoral de Michoacán. Únicamente estuvieron presentes María de Lourdes Becerra Pérez, secretaria ejecutiva del organismo, y Jorge Portes Lara, representante del Partido del Trabajo (PT).

Durante la sesión, el representante petista manifestó su desacuerdo con la decisión del INE de remover a Ignacio Hurtado Gómez y a los otros cuatro consejeros.

La salida de Ignacio Hurtado Gómez, junto con Juan Adolfo Montiel Hernández, Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, Claudia Marcela Carreño Mendoza y Silvia Verónica Mauricio Salazar, generó críticas por parte de partidos de oposición, que señalaron a Morena de estar detrás del desmantelamiento del órgano electoral estatal, cuando faltan menos de tres meses para el inicio del proceso en el que se renovarán la gubernatura de Michoacán, 112 ayuntamientos, diputaciones locales y diputaciones federales.

Sanción

Los cinco consejeros fueron señalados por asumir una facultad que corresponde al Congreso del Estado al designar, el 17 de julio de 2025, a un encargado de despacho del Órgano Interno de Control (OIC).

Esa decisión se tomó luego de que concluyera el periodo del anterior contralor y el Poder Legislativo no nombrara a un sustituto, lo que dejó vacante el cargo.

Ignacio Hurtado explicó que el nombramiento respondió a la necesidad de que el instituto pudiera continuar con diversos trámites administrativos que, de haberse detenido, habrían provocado incumplimientos en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Tanto Hurtado Gómez como los demás consejeros removidos calificaron como excesiva la resolución del Consejo General del INE y adelantaron que presentarán una impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La remoción fue aprobada con ocho votos a favor de Guadalupe Taddei Zavala, Arturo Castillo Loza, Arturo Manuel Chávez López, Blanca Yassahara Cruz García, Norma Irene de la Cruz Magaña, Frida Denisse Gómez Puga, Carla Astrid Humphrey Jordan y Jorge Montaño Ventura.

En contra votaron Uuc-kib Espadas Ancona, Martín Faz Mora y Rita Bell López Vences.