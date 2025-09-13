SRE condena muerte de mexicano en Chicago y exige esclarecer su deceso

La SRE dijo que el consulado se mantiene en contacto con los familiares de Villegas a fin de proporcionarles asesoría legal (ABLE URIBE/EFE)

Frente al trágico hecho de la muerte de Silverio Villegas González, quien perdió la vida este viernes durante una detención realizada por ICE en Chicago, la Secretaría de Relaciones Exteriores condenó la violencia y solicitó que, mediante el Consulado General de México en esa ciudad, se proceda a una investigación rigurosa en manos de las autoridades correspondientes en aras de esclarecer lo ocurrido.

De igual forma, la entidad expresó que el equipo que integra el consulado se mantiene en contacto con los familiares de Villegas a fin de proporcionarles la asesoría legal y acompañamiento que hagan falta.

De acuerdo con el suceso en el que perdió la vida este connacional, un agente de migración que participana en redadas antiinmigrantes disparó contra un ciudadano mexicano en una zona de Chicago, donde presuntamente se resistió al arresto, por lo que trató de embestir con su auto a varios agentes de ICE.

ANTECEDENTE

El siniestro ocurrió en Franklin Park, en Illinois, un suburbio al oeste de Chicago, cerca del Aeropuerto Internacional O’Hare.

“Intentó conducir su vehículo contra el equipo de arresto, golpeando a un agente y arrastrándolo mientras huía del lugar. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma de fuego e impactó en el sujeto. Tanto el agente como el sujeto recibieron atención médica de inmediato y fueron trasladados a un hospital local”, explicó ICE en un comunicado.

La muerte del migrante, del que las autoridades aseguran se encontraba en Estados Unidos de forma ilegal, fue certificada en el hospital, mientras que el agente sufrió “heridas graves y se encuentra estable”, según ICE.

El consulado mexicano identificó al migrante mexicano como Silverio Villegas, un cocinero de 38 años originario de Michoacán.