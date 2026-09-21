Infonavit 2026: ¿Cómo consultar cuánto tienes ahorrado en tu Subcuenta de Vivienda? (Pexels/Gobierno de México)

Si cotizas o has cotizado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es posible que tengas un monto ahorrado en tu Subcuenta de Vivienda que no conocías.

Lo puedes consultar de manera rápida y sencilla de distintas maneras, conoce los formatos que la institución ofrece para conocer tu saldo.

¿Cómo consultar el ahorro del Infonavit?

Los pasos a seguir para consultar tus ahorros del Infonavit de manera directa es a través de la página web oficial Mi Cuenta Infonavit.

Debes ingresar con tu Número de Seguro Social (NSS) a la plataforma, en caso de no tener una, puedes crear una ahí mismo donde se solicitará tus datos. Una vez dentro, ve al menú principal y selecciona el aparado de Mi Ahorro. Presiona el apartado de Cuánto ahorro tengo o Resumen de movimiento de mi ahorro, aquí podrás ver el total de tu Subcuenta de Vivienda, además de descargar con detalle en PDF.

Otras alternativas para consultar tu ahorro en el Infonavit

Además de la página oficial, puedes consulta cuánto tienes ahorra en la aplicación para celulares, kioscos de autoservicio y estado de cuenta de tu Afore.

En Mi Cuenta Infonavit Móvil, puedes consultar el estado de cuenta iniciando sesión o creando una cuenta con tus datos en la sección de ahorro.

Para los kiscos o Centro de Servicio Infonavit (Cesi), puedes solicitar la impresión de tu información con tu NSS y una identificación oficial.

Con tu Afore, puedes consultar las aportaciones patronales bimestrales en el reporte que te envía tu administrador de fondo para el retiro.

¿Qué es la Subcuenta de Vivienda?

De acuerdo con información oficial del Infonavit, la Subcuenta de Vivienda son recursos que tienes dentro de la institución que somn parte de tu patrimonio, por las aportaciones que tus patrones generan mensualmente y entrega de forma bimestral considerando el 5% de tu salario diario integrado.

También se suman las aportaciones que realices de manera personal.

Estos recursos sirve para completar para una adquisición de una vivienda, como garantía de productos financieros, además de recurso para tu retiro.