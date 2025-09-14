Detienen al conductor del camión arrollado por un tren que dejó 10 muertos

Tragedia Estado en el que quedó el autobús que fue embestido por el tren en Atlacomulco, Estado de México (Felipe Gutiérrez/EFE)

La fiscalía del Estado de México anunció este domingo la detención del conductor del camión de pasajeros de dos plantas que el lunes intentó ganar a un tren a la altura del municipio de Atlacomulco y fue arrollado varios metros tras el brutal impacto, que dejó un saldo de diez muertos.

En un breve comunicado en redes sociales, la dependencia informó que el arresto fue realizado en la ciudad de Morelia, Michoacán (oeste), en colaboración con la fiscalía de ese estado.

El arrestado, identificado como Gustavo Alfredo ‘N’, enfrenta cargos “por los delitos de homicidio y lesiones”, apuntó la autoridad.

“El detenido era quien conducía el autobús siniestrado contra un tren durante los hechos ocurridos el lunes 8 de septiembre, donde 10 personas perdieron la vida”, aseguró la fiscalía.

El pasado lunes 8 de septiembre, Protección Civil del Estado de México informó del incidente que ocurrió en las primeras horas del día, en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío (zona industrial), cuando el ferrocarril impactó al autobús de la línea Herradura de Plata.

Diez personas fallecieron y más de 40 resultaron heridas tras el siniestro, según informaron entonces las autoridades locales.

En redes sociales, circuló un video en el que se podía ver a varias personas que intentaban ayudar a salir por el techo del autobús a los pasajeros atrapados, mientras que otros más se encontraban en el suelo.

La tragedia ha reavivado el debate sobre la inseguridad en los cruces viales con el ferrocarril.

El peor arrolamiento en 20 años

El 16 de noviembre de 2005, un autobús de pasajeros fue embestido por un tren en un cruce swin señalización adecuada, con un saldo de 16 muertos y 30 heridos.

El accidente ferroviario más grave en México ocurrió el 5 de octubre de 1972, conocido como “El Trenazo de Puente Moreno”, en las inmediaciones de Saltillo, Coahuila.

El tren, con unos 1,564 pasajeros viajaba de Real de Catorce (San Luis Potosí) a Saltillo (Coahuila) a 120 kilómetros por hora, el doble de la velocidad permitida. Se descarriló en una pendiente del tramo Carneros (Coahuila). El saldo fue de 234 personas fallecidas, aunque se cree que la cifra real podría ser mayor debido a la magnitud del desastre.