Aviva Mundial turismo sexual y redes de trata; la pasarela de cuerpos

El Mundial de futbol 2026, desarrollado en México, ha activado ya la maquinaria del turismo sexual y las redes de trata…

No sólo son las múltiples imágenes captadas en los fan fest o en celebraciones después de los partidos, en las cuales mujeres y hombres locales aparecen en interacciones apasionadas con extranjeros. Es algo aún más grave e ilegal: el uso de distintivos futbolísticos o mensajes alusivos a la Copa del Mundo para ofrecer servicios sexuales en la web, además de la búsqueda de menores de edad, lo mismo en aglomeraciones de aficionados o en redes sociales.

Crónica realizó una búsqueda en diversas páginas de Internet, cuyos dominios han sido incluidos en investigaciones previas de la policía cibernética y las cuales han sido relacionadas con redes de tratantes: se encontraron a jóvenes ofreciendo sus servicios, ataviadas con playeras de las distintas selecciones nacionales -principalmente de nuestro país-, posando entre balones de soccer, espinilleras, uniformes, bufandas, botines o gorras con los escudos de equipos participantes. Y frases promocionales sugerentes: “Disfruta conmigo tu mejor partido de futbol”, “méteme muchos goles, estoy segura que te voy a gustar mucho”, “ven a meter unos golazos, juega conmigo en la cancha para que lleguemos a gritar juntos”, “vamos a jugar, no te arrepentirás”.

La euforia mundialista empleada como gancho del comercio sexual:

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Conforme a los anuncios identificados, el comercio de cuerpos se ha enfocado a las tres ciudades anfitrionas: Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, donde el Tri juega la mayoría de sus encuentros.

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la CDMX y el Edomex concentran el 60 por ciento de los casos de trata y de explotación sexual infantil de niños, niñas y adolescentes.

Se ofertan chicas y chicos nacionales, pero también foráneos traídos al país para llevarlos de plaza en plaza; son de origen brasileño, cubano, venezolano, ruso, argentino y, sobre todo, colombiano. La Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior de Colombia ha identificado a México como el principal destino de los y las colombianas víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.

La pasarela de cuerpos en el ciberespacio enfatiza siempre la edad: se promocionan como “jovencitas”, “niñatos”, “primerizas”.

Entre varones, el anzuelo en plena justa mundialista es presentarlos como ex jugadores profesionales, apasionados del balompié, futbolistas amateurs e incluso integrantes de porras oficiales.

“No hay nada como ver a uno cuando anda con su camiseta de futbol, apoyando a su equipo, o en el estadio haciendo desmadre. Aquí tienes a un futbolero de corazón; si te causa morbo el jersey de algún equipo, dímelo y, si lo tengo, me lo pongo”, se lee en el perfil de quien se identifica como “El Chacal futbolero” en una de las plataformas de mayor auge en el mercado sexual (mileróticos).

“¿México está preparado para proteger a millones de personas cuando el mundo entero no está mirando a esas personas sino que está mirando un evento deportivo? Hablamos de los grandes problemas que afectan a las personas más vulnerables como mujeres, niñas, niños y adolescentes, en actividades que se presentan mucho en eventos masivos como lo es el Mundial”, señaló Jorge Nader Kuri, titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

“Cuando hay millones de personas que convergen en un mismo espacio, enfocadas en un evento, ¿qué pasa con la dignidad de las personas más vulnerables?, ¿qué ocurre en las instituciones que tienen la obligación de proteger a estas personas y que están entretenidas en otros elementos? El turismo sexual y la explotación infantil no es algo teórico en el Mundial de 2026, como no lo es en ningún evento deportivo”.

Nader participó en la presentación del libro: “La Copa del Mundo frente al sistema penal”, el cual contiene el capítulo “I´ve had the time of my life: turismo sexual y explotación infantil en el mundial FIFA 2026”, escrito por los investigadores Miguel Ontiveros Alonso y Corina Giacomello.

“Un evento como el Mundial no crea estas redes delictivas, pero sí las alimenta, porque entre más movilidad, más anonimato, más dinero circulando, más personas lejos de sus redes de protección, más fomento a la producción de estos delitos”, apuntó.

“Ya existe un marco legal, no se carecen de leyes en la materia, el llamado entonces es hacia la voluntad institucional para que existan protocolos en el sector turístico, en la policía, en los servicios de inteligencia y en la persecución del delito”.

Tanto el gobierno de la República (vía el Consejo Nacional de Población) como las fiscalías locales, en coordinación con la UNICEF, han impulsado las campañas #Tarteja Roja a la Trata o #La explotación sexual infantil sí es Penal, pero en la realidad decenas de jóvenes son comercializadas en sitios web personalizados, en los cuales se ofrece incluso contenido exclusivo para clientes VIP; en la realidad igual se venden videos explícitos en redes sociales como Telegram o Teams.

“Quienes también enfrentan estos desafíos son las personas migrantes, las que pertenecen al sector informal y, sobre todo, niños, niñas y adolescentes, los no acompañados o que están en territorios controlados por pandillas. En estos escenarios de futbol, se vuelven aún más vulnerables”, describió Jesika Alejandra Velázquez, del Tribunal de Disciplina del Estado de México, quien intervino en un congreso organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con una ponencia sobre trata de personas y explotación sexual y laboral en el Mundial 2026.

“Dentro de la explotación sexual lo que se da mucho, sobre todo en mujeres y adolescentes, es que mediante engaños y promesas de empleo son obligadas a trabajar en centros nocturnos y prostíbulos, bajo la coerción y la violencia”, explicó.

Como puntos rojos enumeró bares, hoteles, aeropuertos y medios de transporte.

“Si notamos irregularidades, si vamos a algún lugar a ver los partidos de futbol y vemos a mujeres menores de edad que están siendo explotadas, hay que denunciar -sugirió Velázquez-. Si vemos a un joven involucrado en un contexto de trata por su anhelo de ser futbolista, porque también se dan esos casos, denunciemos. Cualquier señal de alerta, ahí está la línea nacional contra la trata (800 5533 000). Estamos viendo principalmente a hombres adultos que están viniendo a México en busca de jóvenes, ahí se dan los abusos”.

Los enganches no se limitan a espacios públicos o a puntos de festejo, donde se combina alcohol y futbol. Los chats también son amenaza…