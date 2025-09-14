Semana Nacional de Salud Pública 2025 y alcanza a más de 26.2 millones de personas en el país 

Semana Nacional de Salud Pública 2025 En la Semana Nacional de Salud Pública se aplicaron vacunas contra el VPH, sarampión, actividades de prevención y promoción de la salud y diagnósticos del estado de salud de millones de personas

La Semana Nacional de Salud Pública 2025, realizada del 6 al 13 pasados-, concluyó con resultados históricos que superaron las metas nacionales establecidas.

La Secretaría de Salud, informó que durante la jornada que se llevó a cabo a nivel nacional, bajo el lema “Unidas y unidos por tu salud, construyendo bienestar”, se llevaron a cabo 35,668 actividades de promoción y prevención de la salud, lo que representa un cumplimiento del 118%.

Precisó que la meta planteada para esta edición fue de 20 millones de personas alcanzadas y 30 mil actividades realizadas, no obstante, los resultados superaron ampliamente esas cifras: se llevaron a cabo 35 mil 668 actividades de promoción y prevención de la salud, lo que representa un cumplimiento del 118% respecto a la meta prevista; asimismo, se alcanzó a 26.2 millones de personas en todo el territorio nacional, es decir, un 131% de la cobertura poblacional planteada como meta original.

Durante la semana pasada no solo acercó la prevención a las comunidades, sino que también se pudieron realizar diagnósticos y generar indicadores que muestran cómo se encuentra la salud de la población, constituyendo una herramienta estratégica para orientar políticas públicas y fortalecer la atención primaria.

Las acciones implementadas incluyeron campañas de vacunación, con la aplicación de 7,862 dosis contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), así como 385,955 dosis contra sarampión, fundamentales para proteger a la niñez y prevenir brotes de enfermedades prevenibles por vacunación.

Cabe destacar que en este esfuerzo fue posible gracias a la participación coordinada de las 32 entidades federativas, instituciones del sector salud: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS Bienestar, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos (Pemex), así como la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, gobiernos locales, medios de comunicación y, de manera destacada, la participación activa de las y los mexicanos.

La Secretaría de Salud refrenda su compromiso de acercar la prevención, la atención oportuna y la promoción de hábitos saludables a todas las comunidades del país, priorizando a las poblaciones más vulnerables, al tiempo que fortalece la capacidad de diagnóstico y análisis del estado de salud de la población mexicana.