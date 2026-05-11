Pensión IMSS Junio 2026: ¿Habrá aumento del pago a jubilados? Solo algunos jubilados recibirán un aumento en su pensión del IMSS en junio; conoce quiénes y si tú eres uno de ellos (Unsplash)

Se acerca el pago de junio para pensionados del IMSS y, en esta ocasión, algunos jubilados estarán recibiendo un aumento en su pensión; conoce quiénes y de cuánto será el incremento.

Quienes se encuentran pensionados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo del Régimen de 1973 podrán recibir un aumento en el pago de su pensión de junio a través de las asignaciones familiares.

¿Qué son las asignaciones familiares y cómo aumentan tu pago del IMSS?

Las asignaciones familiares te permiten incrementar el pago de tu pensión por concepto de carga familiar; el porcentaje de incremento variará según el familiar que dependa económicamente de ti.

Por lo tanto, si realizaste este trámite con anterioridad, en junio podrás percibir el aumento en tu pensión del IMSS.

¿Quiénes podrán recibir un aumento en su pensión IMSS en el mes de junio?

La ayuda de asignaciones familiares para incrementar el pago de la pensión del IMSS solo se les asigna a quienes tengan a su cuidado a los siguientes familiares, y se les asigna un porcentaje diferente:

15% por esposa o concubina.

por esposa o concubina. 10% por cada hijo menor de dieciséis años.

por cada hijo menor de dieciséis años. 10% por cada hijo de dieciséis y hasta veinticinco años, estudiante de planteles del Sistema Educativo Nacional.

por cada hijo de dieciséis y hasta veinticinco años, estudiante de planteles del Sistema Educativo Nacional. 10% por cada hijo que no se pueda mantener por sí mismo debido a una enfermedad crónica, física o psíquica, que le impida trabajar.

En caso de que el pensionado no tuviera ni esposa o concubina, ni hijos con las características antes mencionadas, se concederá una asignación del 10% por cada uno de los padres del pensionado si dependieran económicamente de él.

Mientras que, si el pensionado sólo tuviera un ascendiente, se le concederá adicionalmente una ayuda asistencial del 10%.

Requisitos para solicitar el aumento por asignaciones familiares

Si deseas que el pago de tu pensión del IMSS aumente, solo deberás presentar la documentación que acredite una relación familiar, además de otros documentos de identificación como:

Identificación oficial con fotografía y firma.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Pago de pensión IMSS junio 2026: ¿Cuándo depositan?

De acuerdo con el calendario de pagos para jubilados y pensionados del IMSS, el próximo depósito de la pensión caerá el lunes 1 de junio.

Por lo tanto, para quienes realizaron el trámite de asignaciones familiares con anterioridad, en el pago de junio podrían recibir un aumento en su pensión, según lo anteriormente establecido.