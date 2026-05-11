SEJ mantiene sin cambios el calendario escolar 2025–2026 en Jalisco; clases concluyen el 30 de junio

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) confirmó que el Calendario Escolar 2025–2026 permanecerá vigente sin modificaciones para el cierre del ciclo escolar en Educación Básica, luego de los acuerdos alcanzados en la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

La dependencia estatal informó que esta decisión busca brindar estabilidad organizativa a las familias, personal docente y planteles escolares, además de priorizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación integral.

El calendario, publicado el pasado 21 de abril en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, contempla ajustes especiales relacionados con temas de movilidad y seguridad por la realización del Mundial de Futbol 2026.

Como parte de estas adecuaciones, el 11 de junio se implementarán actividades educativas a distancia en todo Jalisco debido a la ceremonia inaugural del torneo internacional. Asimismo, el 18, 23 y 26 de junio esta modalidad se aplicará únicamente en el Área Metropolitana de Guadalajara por los partidos programados en la ciudad.

La SEJ reiteró que el fin de clases ordinarias será el 30 de junio, mientras que el 1 de julio se desarrollará la última sesión del Consejo Técnico Escolar. Posteriormente, el 2 y 3 de julio se realizará el taller intensivo para personal docente.

Del 6 al 14 de julio se ofrecerán actividades pedagógicas complementarias opcionales para estudiantes, mientras que madres, padres y tutores podrán descargar certificados mediante la plataforma APPrende Jalisco.

Finalmente, el 15 de julio concluirá oficialmente el ciclo escolar para dar inicio al periodo vacacional.

La Secretaría destacó que mantener el calendario permite reforzar la evaluación, consolidación de aprendizajes y organización escolar, al tiempo que reconoció la disposición de autoridades federales para atender las necesidades específicas de las entidades participantes en el CONAEDU.

PARA SABER

El Calendario Escolar 2025–2026 puede consultarse en el tomo CDXVI en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, en el enlace:

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/seccion/periodico