Claudia Sheinbaum apuesta por educación como motor de equidad y justicia social: Delgado

Primer año de gobierno de la Jefa del Ejecutivo muestra que educación es principal aliada para bienestar, señala Mario Delgado. — La educación es la ruta más adecuada para construir un país con mayor equidad e inclusión, dijo el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Explicó que los resultados alcanzados en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo muestran que tiene en la educación a su principal aliada para lograr bienestar y justicia social.

Dijo que durante su visita de fin de semana Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán y Estado de México, la Jefa del Ejecutivo Federal afirmó que la educación pública, gratuita, laica y de calidad es un derecho consagrado en la Constitución y una prioridad de su administración.

El titular de la SEP opinó que los programas sociales, las becas educativas, la entrega de libros de texto gratuitos y la mejora en la infraestructura escolar son herramientas esenciales para garantizar igualdad de oportunidades en todo el país.

