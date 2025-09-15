Desde Chicago a Los Ángeles mexicanos cancelan festejos patrios por miedo a redadas de ICE

Miedo al ICE — El tradicional festejo por el Grito de Independencia que comprende el Grito el 15 de septiembre y el desfile el día 16 y que año con año celebran los mexicanos en varias ciudades de Estados Unidos pasará este 2025 de ser un evento festivo a un “grito” de miedo desde Chicago a Los Ángeles por miedo a las redadas de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En Illinois, en ciudades como Chicago y Waukegan la cacería de migrantes se ha disparado por parte de agentes migratorios, lo que ha obligado a que connacionales cancelaran eventos que ya habían pactado desde inicios del 2025, como el famoso “Grito Chicago” en el Grant Park.

El desfile que de manera tradicional también se celebra en Pilsen, uno de los barrios con importante presencia de mexicanos, se cancelaron e incluso los comercios de connacionales cerraron.

En la ciudad de Los Ángeles, una de las importantes urbes de California, donde las redadas se han disparado, los eventos se cancelaron, aunque el Comité Mexicano Cívico Patriótico se arriesgó a seguir con la tradición al contratar personal privado para garantizar la tranquilidad de los asistentes.

Otra ciudad californiana es Sacramento, donde los desfiles programados para el 16 de septiembre se cancelaron, donde el objetivo es proteger a la comunidad mexicana contra las detenciones. En San Francisco, con apoyo del consulado se celebró una verbena en Redwood City, mientras que en Santa Rosa el festejo fue discreto sin algarabía.

En Texas los festejos patrios tuvieron eventos discretos, así como en Arizona, donde para no arriesgar a los mexicanos residentes en la zona se decidió cancelar eventos masivos.

