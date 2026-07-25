UNAM aclara que alumnos con Pase Reglamentado conservan su lugar; sólo deberán esperar nuevas fechas

Examen de ingreso a la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aclaró que las y los estudiantes egresados de su sistema de bachillerato que obtuvieron un lugar mediante Pase Reglamentado para el ciclo escolar 2026-2027 no verán afectada su inscripción, pese a la suspensión temporal de algunos trámites administrativos anunciada días atrás.

A través de un comunicado, la máxima casa de estudios informó que este grupo de aspirantes no necesita realizar el trámite de entrega de documentos y que la asignación de la carrera que eligieron permanece vigente.

La institución pidió a las y los alumnos esperar la reanudación del proceso de inscripción y el anuncio oficial sobre el inicio de las actividades académicas, fechas que serán difundidas oportunamente mediante los canales oficiales de la Universidad.

El lugar asignado no cambia

Con este pronunciamiento, la UNAM buscó dar certeza a quienes ingresarán por Pase Reglamentado, luego de la incertidumbre generada tras el aplazamiento temporal de los procesos de inscripción.

La Universidad enfatizó que la suspensión de los trámites administrativos no modifica la asignación de carrera para este grupo de estudiantes y que su ingreso continúa garantizado.

Revisión del examen sigue en curso

El anuncio ocurre después de que la UNAM suspendiera de manera provisional los trámites de inscripción y entrega de documentos para estudiantes de nuevo ingreso mientras concluye la revisión del primer Concurso de Selección a Licenciatura aplicado completamente en línea.

La medida fue adoptada en espera del dictamen de una comisión técnica convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, cuyo objetivo es revisar el desarrollo del proceso y brindar certeza a las decisiones relacionadas con el ingreso al ciclo escolar 2026-2027.

La Universidad explicó que cualquier determinación será comunicada únicamente a través de sus medios oficiales una vez que concluyan los trabajos del grupo de especialistas.

Irregularidades

La revisión comenzó después de que en redes sociales circularan análisis estadísticos que señalaban comportamientos inusuales en los resultados de algunas de las carreras con mayor demanda, como Medicina, Actuaría e Ingeniería Aeroespacial.

Estas comparaciones con procesos de años anteriores generaron cuestionamientos sobre el posible impacto de herramientas de inteligencia artificial o de la modalidad completamente a distancia en el desempeño de algunos aspirantes.

No obstante, la UNAM ha señalado que, hasta ahora, no existe evidencia que permita sostener la existencia de un fraude generalizado en el concurso de selección.

Comisión prepara informe

Como parte del proceso, la Universidad integró una comisión conformada por especialistas de distintas disciplinas, encargada de analizar la organización del examen, los resultados obtenidos y las condiciones en que se desarrolló la evaluación.

Además de revisar las solicitudes presentadas por aspirantes que pidieron una revisión de su examen, el grupo elaborará propuestas para fortalecer futuros procesos de admisión con criterios técnicos y académicos.

La UNAM reiteró que, una vez concluida esta revisión, dará a conocer las fechas para reanudar las inscripciones y el inicio de actividades, manteniendo el compromiso de garantizar un proceso transparente y conforme a la legislación universitaria.