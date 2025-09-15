El Tren Interurbano cumple 2 años: símbolo de progreso y motor económico

Tren "El Insurgente"

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) celebró, a través de su cuenta oficial en X, el segundo aniversario de la puesta en marcha del Tren Insurgente, un proyecto que, en tan solo dos años de operación, se ha consolidado como símbolo de progreso, conectividad y desarrollo para México.

“Hoy celebramos no solo un medio de transporte, sino un proyecto que ha transformado la movilidad, impulsado el turismo y fortalecido la economía regional”, señaló la dependencia, al resaltar los beneficios de esta obra emblemática de infraestructura ferroviaria.

Hoy celebramos 2 años de operación del @TrenInsurgente, un transporte moderno, seguro y sustentable, que impulsa el turismo, acerca comunidades y transforma la movilidad de millones de mexicanas y mexicanos. 🇲🇽🚆✨ pic.twitter.com/Je6EaYHQeZ — SICT México (@SICTmx) September 15, 2025

El Tren Insurgente ha sido descrito por la SICT como un medio moderno, seguro y sustentable, que acerca comunidades, facilita la movilidad diaria de miles de personas y fomenta el turismo en zonas clave del Valle de Toluca y la Ciudad de México.

A lo largo de este periodo, el servicio se ha convertido en una alternativa eficiente frente a la congestión vial y una herramienta estratégica para el desarrollo económico local.

La celebración de estos dos años de operación refleja que el Tren Insurgente ya no es únicamente un proyecto de transporte, sino un motor de transformación social y económica para millones de mexicanas y mexicanos.