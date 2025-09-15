Sheinbaum hace historia en su primer Grito: reivindica a mujeres y dice apellidos reales de heroínas mexicanas

Claudia Sheinbaum dio su primer Grito de Independencia

La noche del 15 de septiembre de 2025 quedó marcada en la historia de México. Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer en ocupar la presidencia del país, encabezó su primer Grito de Independencia desde el balcón central de Palacio Nacional.

Ante un Zócalo repleto de voces y banderas, la mandataria mexicana reivindicó el papel de las mujeres en la historia, pronunció con precisión los apellidos de heroínas como Josefa Ortiz Téllez-Girón, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra

Así fue el Grito de Sheinbaum

Al filo de las once de la noche, la escolta militar, con puras cadetes mujeres por primera vez en la historia, entregó la bandera nacional a la mandataria, quien se enfiló al balcón y ondeó el lábaro patrio, llamó a los héroes y heroínas de la gesta independentista, evocó a las mujeres invisibilizadas de la historia y lanzó, con voz firme, los “¡Viva México!” que hicieron eco en la plancha capitalina.

No fueron simples arengas. Cada uno de los 22 “vivas” llevó una cadencia particular, en los que se escucharon nombres como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Ignacio Allende y Gertrudis Bocanegra. También se escuchó el reconocimiento a las mujeres indígenas, a los migrantes y al pueblo mexicano, en una mezcla de memoria histórica y actualidad política.

El momento culminante llegó con el repique de la campana de Dolores, la misma que tocó Hidalgo hace 215 años para llamar a la insurrección. Sheinbaum la hizo sonar con energía, reafirmando el peso histórico de un gesto repetido cada año, pero que esta vez abrió un nuevo capítulo en la memoria cívica del país, con un gran reconocimiento a las mujeres mexicanas.

Los “¡Vivas!” de Claudia Sheinbaum

¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Manuela Molina, La Capitana!

¡Vivan las heroínas anónimas!

¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria!

¡Vivan las mujeres indígenas!

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la democracia!

¡Viva la justicia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

La banda presidencia de Sheinbaum para el Grito de Independencia

La banda presidencial, pieza central del ritual, fue confeccionada por mujeres militares en las Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Iztapalapa.

Durante diez días, el raso tricolor fue cosido y planchado en 27 operaciones minuciosas. El escudo nacional, bordado a mano con hilos de oro y plata, requirió 32 horas de dedicación. Por primera vez en la historia, el nombre de una presidenta quedó inscrito en la parte posterior de la banda. Para garantizar el ajuste exacto, se utilizó un maniquí con las medidas de Sheinbaum, un detalle técnico que subraya la precisión y el cuidado con el que se preparó esta prenda de poder.

El vestido de Sheinbaum para el Grito de Independencia

La presidenta de México vistió un bordado artesanal nahua de San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala, elaborado por la maestra Virginia Verónica Arce Arce, quien lleva más de 25 años dedicada al arte del hilo y la aguja. El diseño fue creado por Thelma Islas Lagunas y Crystel Martínez Torre, mientras que la confección estuvo a cargo de Rocío Castro Cruz.