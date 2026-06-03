Mundial 2026: ¿el 11 de junio se pagará doble como un feriado en México? ¿Trabajas el 11 de junio? Conoce si se te deberá pagar como un día feriado por la inauguración del Mundial 2026 (Imagen hecha con IA)

Cada vez se encuentra más cerca la inauguración del Mundial 2026 y, como México es uno de los tres países anfitriones de este magno evento, las personas comienzan a preguntarse si el 11 de junio será feriado.

Para esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México será la encargada de la inauguración del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Azteca, mientras que Guadalajara y Monterrey serán otras de las ciudades encargadas de albergar algunos partidos de este evento deportivo.

Ante la cantidad de personas que se prevé asistan a los partidos del Mundial 2026 que se realizarán en México y después de que la SEP anunciara la suspensión de clases para educación básica en la CDMX, los trabajadores se cuestionan si para ellos el 11 de junio será feriado.

¿El 11 de junio es día feriado oficial en México por la inauguración del Mundial 2026?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla el 11 de junio como día feriado, por lo que los empleados deberán acudir a trabajar.

Sin embargo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, hizo un llamado a los empresarios para que consideren permitir que los trabajadores realicen home office durante ese día.

Por lo que, a pesar de que se les permita a algunos trabajadores estar en sus casas el 11 de junio, aun así tendrán que trabajar.

¿Se paga doble o triple si trabajas el 11 de junio de 2026?

De acuerdo con lo establecido por la Ley Federal del Trabajo en el artículo 75, los días feriados deben pagarse con un salario diario normal, más el doble por el servicio prestado; por lo que, al no ser considerado el 11 de junio como un día feriado en México, deberán pagarte únicamente lo de tu día normal.

Calendario de días feriados oficiales en México 2026: ¿Cuáles son los próximos descansos obligatorios?

La Ley Federal del Trabajo establece como días feriados aquellos en los que el descanso es obligatorio, por lo que estos son los días no laborables que restan para este 2026:

El 16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre

El 25 de diciembre

Por ende, el siguiente día feriado es el 16 de septiembre, el cual corresponderá a la conmemoración del Día de la Independencia de México, por lo que, si trabajas ese día, tu empresa sí tendrá que pagarte de acuerdo con lo indicado por la Ley Federal del Trabajo.