“Que vuelva el otro Trump”: AMLO sale de su retiro con una carta explosiva; acusa ataques a Morena y cuestiona el narcoterrorismo

AMLO acusa intento de debilitar a Morena, rechaza narrativa del narcoterrorismo y pide que “regrese el otro Trump”

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció con una carta en la que expresó su respaldo absoluto a Claudia Sheinbaum, cuestionó las presiones de Estados Unidos contra México y lanzó una reflexión sobre el cambio de actitud de Donald Trump.

Andrés Manuel López Obrador rompió su silencio público este 3 de junio con la difusión de una carta titulada “Mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump”, en la que manifestó su respaldo a la mandataria mexicana frente a las recientes tensiones con Estados Unidos.

¿Qué dijo AMLO sobre las presiones de Estados Unidos contra México?

Desde Palenque, Chiapas, el ex mandatario sostuvo que las presiones de Washington bajo el argumento del combate al narcotráfico y la migración no responden únicamente a preocupaciones de seguridad. Según escribió, algunos funcionarios estadounidenses estarían buscando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición mexicana con miras a futuros procesos electorales.

López Obrador aseguró que existe una estrategia para responsabilizar a México de diversos problemas internos de Estados Unidos y afirmó que detrás de esa narrativa existen intereses políticos que buscan favorecer el regreso de gobiernos más alineados con las prioridades de Washington. A su juicio, estas prácticas forman parte de una larga tradición intervencionista de la política estadounidense hacia América Latina.

AMLO respalda a Claudia Sheinbaum ante tensiones bilaterales

El fundador de Morena respaldó las declaraciones realizadas recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum y sostuvo que los señalamientos contra México no atienden de fondo la crisis de consumo de drogas que enfrenta Estados Unidos. En contraste, destacó que la actual mandataria ha actuado con responsabilidad, prudencia y respeto en la conducción de la relación bilateral.

Uno de los puntos más llamativos de la carta fue la referencia a Donald Trump. López Obrador afirmó que le resulta sorprendente el cambio de actitud que ha mostrado el presidente estadounidense respecto a México, pues durante su primer mandato ambos gobiernos lograron resolver diferencias mediante el diálogo y la negociación.





¿Qué dijo López Obrador sobre Donald Trump?

Como ejemplo, recordó las tensiones derivadas de las amenazas arancelarias por el tema migratorio, las cuales finalmente fueron superadas mediante acuerdos bilaterales. También destacó que durante aquellos años se concretó el nuevo tratado comercial de América del Norte y se mantuvo una relación de respeto institucional entre ambos países.

El ex presidente señaló que Trump evitó discursos ofensivos contra los mexicanos mientras él ocupó la Presidencia de la República y recordó que incluso reconoció públicamente la contribución de los migrantes mexicanos al desarrollo económico y social de Estados Unidos.





Narcoterrorismo y el caso Salvador Cienfuegos en la carta de AMLO

Otro de los temas centrales del documento fue la discusión sobre el narcoterrorismo. López Obrador recordó que durante su gobierno expresó su desacuerdo con la posibilidad de catalogar a organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas. Según explicó, esa clasificación puede abrir la puerta a intervenciones extraterritoriales y acciones realizadas sin pruebas, procesos judiciales o respeto a la soberanía de otros países.

En ese contexto, el ex mandatario evocó el caso del general Salvador Cienfuegos y sostuvo que la cooperación entre ambos gobiernos permitió revisar las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses. Afirmó que aquella experiencia confirmó los riesgos de actuar con base en expedientes que, según su versión, respondían más a motivaciones políticas que a criterios estrictamente judiciales.





“Que regrese el otro Trump”: así cerró AMLO su mensaje

Hacia el final de la carta, López Obrador atribuyó el endurecimiento de Trump a la influencia de asesores y grupos de interés que, dijo, lo han llevado a tomar decisiones equivocadas. Por ello, expresó su deseo de que el mandatario estadounidense retome la actitud de diálogo que mostró durante su primera gestión.

“Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, concluyó.