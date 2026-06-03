Semarnat propone impulsar turismo en Mahahual Se confirmó que la zona no será nombrada Zona Natural Protegida

Semarnat

La titular de la Semarnat, Alicia Barcena, acudió a platicar con los habitantes de la zona de Mahahual con el objetivo de escuchar sus propuestas y necesidades con la finalidad de impulsar un crecimiento compartido en la zona.

Durante el encuentro participaron habitantes, cooperativas pesqueras, prestadores de servicios turísticos, restauranteros, transportistas, guías turísticos y organizaciones civiles, quienes expusieron sus inquietudes sobre el futuro de la comunidad y plantearon la necesidad de mejorar la infraestructura, generar empleo, ampliar los servicios públicos y fortalecer la atención al sargazo.

La funcionaria propuso implementar acciones para atraer el turismo con el fin de generar ganancias que se queden dentro de la comunidad luego de que fue desechada la propuesta de crear un parque acuático que podría generar daños irreversibles en el ecosistema.

Bárcena explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió acudir a Mahahual para escuchar directamente a la población y conocer cómo visualizan el desarrollo de la región, con el objetivo de construir soluciones junto con las comunidades locales.

Asimismo, señaló que uno de los propósitos es impulsar un modelo de turismo sustentable que permita generar beneficios económicos para los habitantes sin poner en riesgo el patrimonio natural del sur de Quintana Roo.

Los asistentes también solicitaron una mayor participación de la comunidad en la toma de decisiones relacionadas con futuros proyectos de desarrollo, además de mecanismos que permitan que los beneficios económicos lleguen directamente a los habitantes y prestadores de servicios locales.

Igualmente, Barcena negó que se busque convertir la zona en un Área Natural Protegida

“Creemos que aquí lo que debe haber es turismo, eso. Así es que eso lo quiero despejar desde el principio: de ninguna manera venimos a proponer un Área Natural Protegida. Lo que venimos a conversar con ustedes es vías, mecanismos de prosperidad compartida, de un desarrollo que le llegue a todas, a todos”, destacó.

La secretaria agregó que los desafíos relacionados con agua, drenaje, residuos e infraestructura requieren la participación coordinada de los tres niveles de gobierno y de las propias comunidades para encontrar soluciones que permitan equilibrar el desarrollo económico con la conservación ambiental.