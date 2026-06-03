Cerditos rosas de peluche: ¿qué es lo último que se sabe del asesinato de Valeria Márquez, primer caso relacionado? Tras la aparición de cerditos rosas de peluche en escenas del crimen, ha vuelto a resurgir el caso de Valeria Márquez

Tras poco más de un año del feminicidio de Valeria Márquez, conoce qué se sabe sobre su caso y cómo se relaciona con los cerditos rosas de peluche que han sido encontrados en escenas de crimen.

Durante las últimas semanas de mayo, en Sinaloa se ha registrado una creciente ola de violencia debido a enfrentamientos armados y homicidios. Sin embargo, entre los diferentes casos, ha destacado el hallazgo de cerditos rosas de peluche en escenas de crimen.

Ante esta situación, ha resurgido el caso de Valeria Márquez, la influencer que fue asesinada a tiros en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, el 13 de mayo de 2024, mientras realizaba una transmisión en vivo.

En las imágenes que se viralizaron tras su muerte, se observaba a Valeria Márquez sosteniendo un peluche de cerdito rosa, similar a los que se han encontrado recientemente en escenas de crímenes, lo que levantó las alarmas.

¿Qué es lo último que se sabe sobre el feminicidio de Valeria Márquez?

A un año del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó, durante una conferencia de prensa, que se han consolidado dos líneas de investigación en torno a su muerte.

De acuerdo con las autoridades, desde que se iniciaron las investigaciones se han realizado 100 diligencias y analizado 1,500 horas de video, además de haberse realizado más de 45 entrevistas. Sin embargo, no se ha detenido a ningún responsable.

“Hemos tratado de agotar todas las líneas de investigación que se nos abrieron en su momento. Desde luego que en estos momentos estas líneas de investigación ya se nos han cerrado un poco algunas, sin descartar ninguna, pero ya tenemos algunas que son las que se nos han consolidado un poquito más”, fue parte de lo informado por Salvador González de los Santos, titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

¿Están relacionados los cerditos de peluche hallados en escenas de crimen con la muerte de Valeria Márquez?

A pesar de las especulaciones que se han hecho alrededor del caso de feminicidio de Valeria Márquez con los cerditos de peluche encontrados en escenas de crimen durante mayo, las autoridades no han confirmado que exista alguna relación entre ambos.

Sin embargo, continuarán realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos en cada uno de los casos.