Sheinbaum firma acuerdo para garantizar que la venta de jitomate sea prioridad en México

Firma del acuerdo de venta de jitomate

La presidenta Claudia Sheinbaum acordó este miércoles con productores y agricultores y comercializadores que la producción de jitomate de esta temporada se destine en primera instancia para el mercado nacional y se ponga en segundo plano la exportación.

“Hoy firmamos con productores de 18 estados de la República y con comercializadores de centrales de abasto y tiendas de autoservicio, un acuerdo para garantizar la producción de jitomate para el mercado nacional antes que la exportación y un esquema de ordenamiento que permita bajar el precio del jitomate. Por el bien de todos, primero los pobres”, indicó la mandataria en sus redes sociales.

Sheinbaum tuvo que acudir a una sede alterna para firmar el acuerdo, pues debido a los bloqueos de la CNTE en el Centro Histórico de la CDMX, se dificulta el acceso a Palacio Nacional.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que el convenio incluye “un esquema de ordenamiento” para bajar el precio del jitomate. “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Asimismo, el pasado 7 de mayo afirmó que el jitomate y el chile “subieron mucho” por afectaciones en la producción en México y Estados Unidos, un encarecimiento que coincide con la presión que esos alimentos mantienen sobre la inflación al consumidor, de acuerdo con datos del INEGI.

El dato aparece en un contexto en el que la inflación anual en México se ubicó en 4.45% durante abril de 2026. Esa tasa fue menor al 4.69% de marzo y quedó por debajo de la estimación de 4.53%.

Durante abril, el jitomate tuvo un aumento mensual de 19.25% y un alza anual de 121.06%, segpun INGEGI.