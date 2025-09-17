Narcopolíticos en México: ¿Sandra Cuevas bajo investigación por vínculos con La Unión Tepito?

Sandra Cuevas La política mexicana está bajo la lupa por su relación con el Choko y sus presuntos vínculos con la Unión Tepito (Crónica Digital)

Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc y excandidata al Senado por Movimiento Ciudadano, se convirtió en una de las nuevas figuras señaladas en el portal “Narcopolíticos”, una plataforma que documenta presuntas conexiones entre políticos mexicanos y organizaciones criminales.

Su aparición en esta base de datos no ocurre en el vacío, coincide con la captura de Alejandro Gilmare Mendoza, “El Choko”, líder del grupo La Chokiza y expareja sentimental de Cuevas, detenido en Ecatepec el pasado 10 de septiembre por fuerzas federales.

El entorno de Sandra Cuevas: entre La Unión Tepito y La Chokiza

Los reportes militares y fichas de inteligencia describen con detalle cómo el círculo cercano de Cuevas ha estado marcado por la presencia de operadores de grupos criminales.

En 2023, un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) documentó que la exalcaldesa contrató como parte de su seguridad a Antonio Vallejo, “El Toño”, integrante de La Unión Tepito, detenido dos años antes acusado de extorsionar a comerciantes en la capital.

Las revelaciones no se limitan a sus escoltas. Fotografías y videos difundidos en medios muestran a Cuevas en reuniones sociales con presuntos integrantes de La Unión Tepito y de La Chokiza.

Choko y Sandra Cuevas Autoridades realizaron cateos y aseguraron pertenencias al presunto líder criminal de Ecatepec

La exfuncionaria reconoció públicamente su relación personal y laboral con “El Choko”, aunque aseguró desconocer sus antecedentes criminales.

Escándalos de Sandra Cuevas

La trayectoria de Cuevas está marcada por polémicas judiciales. Fue acusada de secuestrar a dos policías, y en su historial pesan señalamientos por abuso de autoridad, discriminación y robo.

A nivel financiero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga a su conglomerado Sandra Cuevas Diamond Group, que agrupa desde dulcerías y galerías de arte hasta gimnasios, venta de mezcal y tequila, y una línea de cosméticos. Según el portal Narcopolíticos, esta red empresarial habría servido como plataforma para actividades de lavado de dinero y para financiar su proyecto político México Nuevo.

Además, el apellido Cuevas no escapa de las sospechas. Su hermano, Jaxiel Cuevas, ha sido relacionado con el grupo criminal conocido como Los Oyuki, señalado de extorsionar a comerciantes bajo el esquema de “protección”.

Además, una ficha de inteligencia del Ejército mexicano apunta que la exalcaldesa mantuvo contacto con Olga Lidia Ramírez Godínez, madre de un exlíder de La Unión Tepito, lo que refuerza la percepción de que su entorno está atravesado por redes delictivas.

La mudanza de Sandra Cuevas

Tras la detención de “El Choko”, Cuevas anunció su salida del departamento que compartía con él en la colonia Santa María la Ribera.

En un video publicado en redes sociales aseguró que se trataba de un proceso de cambios personales y no de una huida. En tanto, habrá que esperar la información oficial sobre estos presuntos vínculos de Sandra Cuevas que la hicieron aparecer en la lista de narcopolíticos.