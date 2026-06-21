Expansión del crimen organizado, amenaza seria para estabilidad de la democracia en AL: ONU

La cifra de candidatos asesinados sobre todo en México se agrava en procesos electorales (EFE)

La expansión del crimen y, en particular, del crimen organizado constituye hoy una de las amenazas más serias para la estabilidad y la calidad de la democracia en América Latina y el Caribe (ALC) pues hay Estados que han cedido grandes extensiones de territorio y posiciones gubernamentales a estos grupos en un intento por lograr una suerte de “pax mafiosa” que reduzca los índices de violencia e inseguridad que azota sus naciones.

Así lo advierte el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quien advierte que el crimen organizado contemporáneo ha evolucionado hacia una forma de poder con capacidad económica y regulatoria, capaz de desplazar las funciones de los gobiernos en América Latina.

El Informe “Democracias bajo presión”, elaborado por el PNUD, establece que las organizaciones criminales pueden influir y manipular los procesos electorales, estableciendo estructuras paralelas que compiten con las funciones estatales o peor aún, las reemplazan.

“La presencia creciente de organizaciones criminales constituye uno de los factores más relevantes en la erosión de la consolidación democrática en la región”, alerta.

Establece que cuando las organizaciones criminales sustituyen las funciones estatales, imponen reglas en determinados territorios o influyen en procesos electorales y administrativos, el problema deja de ser exclusivamente de seguridad y se convierte en una cuestión de gobernanza democrática y de fragmentación de la soberanía del Estado.

Recalca que estas formas de gobernanza criminal, son entendidas como arreglos en los que las organizaciones ilícitas ejercen el dominio territorial y mantienen una influencia sostenida sobre las autoridades formalmente constituidas.

“En tales escenarios, la aplicación de la ley se vuelve selectiva y pueden surgir esquemas informales de negociación –una suerte de “pax mafiosa”– que reducen temporalmente ciertos indicadores de violencia, pero consolidan el poder territorial y económico de los actores criminales”, advierte

Estas dinámicas –agrega--suelen apoyarse en vacíos o debilidades estatales que facilitan la sustitución o captura de funciones regulatorias.

El Informe asevera que el crimen organizado ha disparado los niveles de inseguridad en una región que no enfrenta un conflicto bélico generalizado, pero concentra una desmedida violencia letal con cerca del un tercio de los homicidios del planeta.

“Se estima que alrededor de la mitad de estos homicidios están vinculados directa o indirectamente con organizaciones criminales y pandillas, proporción que asciende a cerca del 60% en el Caribe”, explica

ELECCIONES BAJO FUEGO

El documento establece que el crimen organizado ha ejercido una presión importante sobre la integridad electoral en distintos grados y en distinto países de América Latina donde si bien no cancela la realización formal de las elecciones, si ejerce ó presiones que alteran las condiciones en las que se desarrollan esos comicios.

De hecho advierte : “las organizaciones criminales pueden influir y manipular los procesos electorales, estableciendo estructuras paralelas que compiten con las funciones estatales o las reemplazan”.

Recuerda que IDEA Internacional ha señalado que la infiltración de redes ilícitas y recursos opacos en las campañas electorales constituye un riesgo creciente para la equidad y la transparencia electoral en la región.

En este sentido, asevera que la intervención criminal en los procesos electorales no siempre adopta la forma de fraude abierto o anulación de resultados.

“Con mayor frecuencia se manifiesta como distorsiones en el entorno competitivo: violencia selectiva contra candidatos, coacción territorial del voto o desigualdad en el acceso a los recursos de campaña”, establece

VIOLENCIA CANDIDATOS

Recalca que una de las manifestaciones más visibles de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales es la violencia directa contra actores políticos que puede incluir asesinatos de candidatos, atentados, amenazas, secuestros, ataques a sedes partidarias o intimidación de las autoridades electorales.

“La violencia selectiva se convierte así en un instrumento que utiliza el crimen organizado para reducir la incertidumbre electoral, mientras se eliminan o desincentivan ciertas candidaturas consideradas adversas. Esta violencia presenta una fuerte concentración territorial y temporal”, indica