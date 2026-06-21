Exige Maru Campos a Sheinbaum entregar a Rocha Moya; “en riesgo el país”; traidora a la patria, revira Morena

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua pide a Sheinbaum no poner en riesgo al país por proteger a miembros de su partido. Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

A más de un mes y medio, el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya detonó de nueva cuenta un “encontronazo” entre la dirigencia nacional de Morena y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien exigió al Gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum entregara al mandatario sinaloense y no “sacrificar al país” por proteger a funcionarios señalados por Estados Unidos.

En un mensaje difundido en video en sus redes sociales, Campos pidió a la presidenta Sheinbaum actuar contra los funcionarios señalados por Estados Unidos, en particular contra Rubén Rocha Moya y no poner en riesgo al país por defender a sus correligionarios.

“Lo que pedimos el día de hoy desde Chihuahua es que quien hoy encabeza el gobierno de México reflexione, que no sacrifique a un país entero por poner a su partido por encima de la ley. Que no destruya años de confianza y cooperación por proteger a los señalados por la justicia”, demandó

La gobernadora sostuvo que México no debe poner en riesgo su relación con Estados Unidos ni el tratado comercial por proteger a integrantes de un partido político.

Que no destruya años de confianza y cooperación por proteger a los señalados por la justicia”, expresó.

Si llegara a haber una incursión extranjera en nuestro territorio –agregó –o si llegáramos a perder el tratado comercial que sostiene millones de empleos, de vidas y familias, escúchenlo bien, la responsabilidad será únicamente del gobierno de morena y de la 4T”.

FALSO PATRIOTISMO

Por ello, pidió a los ciudadanos no caer en el juego perverso del falso patriotismo, y no permitir que se haga creer que soberanía es aceptar el narcogobierno y usar el orgullo nacional como escudo de los morenistas señalados.

Campos expuso que la postura de la 4T frente a las acusaciones contra varios morenistas, ha provocado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenace con una intervención unilateral por tierra en México.

En ese sentido, rechazó cualquier intervención militar unilateral de Estados Unidos en México y advirtió que la soberanía se defiende aplicando la ley.

“Hoy le pedimos, le exigimos al régimen morenista, la 4T, que no busque culpables fuera del país ni fabrique adversarios internacionales, lo que atenta más contra la soberanía de México, no es un gobierno extranjero sino la impunidad del crimen organizad

¿COMO TE ATREVES?

La respuesta llegó de inmediato por parte de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel quien arremetió contra la gobernadora panista a quien acusó de traidora a la patria y aseguró que no tiene calidad moral para emplazar a la presidenta Sheinbaum.

“¿Cómo te atreves a querer dar lecciones de seguridad y soberanía después de que promueves la intervención extranjera, tienes a Chihuahua dentro de los estados con mayor violencia y abandonas el gobierno por dos semanas, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones durante todo tu gobierno?”, fustigó

La dirigente morenista recriminó a la gobernadora panista que suman más sus viajes al extranjero que sus visitas a los municipios más pobres del estado.

Asimismo le recordó que fue el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna quien, durante los gobiernos panistas, pactó con el crimen organizado, con una estrategia que, a todas luces, solo nos trajo más violencia.