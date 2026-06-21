Fonatur inicia Sesiones Informativas para el ordenamiento y gestión integral de playas en Acapulco

Programa Acapulco Se Transforma Contigo

Con el propósito de identificar en qué condiciones se encuentra cada playa y qué tipo de atención requiere a partir de sus condiciones reales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) inició las Sesiones Informativas de la Ruta para el ordenamiento y gestión integral de playas con la participación de prestadores de servicios turísticos, hoteleros, restauranteros, concesionarios y autoridades locales.

Esta ruta es un instrumento estratégico, en el marco del programa Acapulco Se Transforma Contigo, que permite diagnosticar y determinar el tipo de intervención requerida a partir de cuatro ejees de atención: recuperarr, ordenar, fortalecer y consolidar, los cuales orientarán de manera integral las acciones de limpieza, accesos públicos, seguridad, organización del espacio, servicios, mantenimiento y cuidado continuo.

Hasta el momento se han consultado a personas relacionadas con la actividad turística de las playas Pie de la Cuesta, Manzanillo, Tlacopanocha, Suave y Tamarindos.

Como parte del proceso de socialización se abrió un canal directo de diálogo para registrar las propuestas e inquietudes de quienes habitan, trabajan y visitan la zona con el propósito de recopilar datos técnicos y sociales que sirvan como base para el diseño de planes de mejora específicos por playa.

Debido a que cada lugar presenta necesidades propias de atención, Fonatur priorizará variables clave como la accesibilidad universal, horarios de operación, gestión integral de residuos sólidos, salubridad, señalización vertical y horizontal, y esquemas de convivencia armónica entre usuarios. Durante las sesiones que se han llevado a cabo, se presentaron cinco principios básicos para la sostenibilidad de las playas:

La playa es de todas y todos

Lo que se recauda en la playa debe regresar a la playa

Cada uno cumple su parte para que la playa mejore

Cada playa se atiende según sus necesidades recreativas

Cuidar la playa permite disfrutarla mejor

Estos lineamientos sirven como referencia para orientar, entre otros aspectos, la operación de las playas, la delimitación de zonas de uso, el reconocimiento de áreas de uso libre, la circulación de vehículos y peatones, la ubicación de mobiliario modular y la coordinación operativa entre visitantes, concesionarios, permisionarios temporales, dependencias competentes y el Fonatur, en su carácter de gestor territorial.