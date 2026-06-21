Fertilizantes para el Bienestar apoya a más de 1.7 millones de productores en todo el país

Fertilizantes

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), más de 1.7 millones de productores y productores del país ya recibieron fertilizantes gratuitos como parte del Programa de Fertilizantes para el Bienestar 2026, una estrategia que busca fortalecer la producción agrícola y contribuir a la autosuficiencia alimentaria mediante la entrega directa de insumos para las cosechas.

Al corte de la primera mitad de junio, según la dependencia, el programa alcanzó al 80 por ciento del padrón previsto para este año. La meta es llegar a más de 2.1 millones de pequeños y medianos productores en las 32 entidades federativas.

La dependencia informó que los fertilizantes entregados hasta ahora permiten atender alrededor de 2.7 millones de hectáreas de cultivos estratégicos en todo el país. Esta cifra representa un avance de 76 por ciento respecto a la meta establecida para 2026, que contempla cubrir 3.5 millones de hectáreas.

Para cumplir con este objetivo, el programa ha suministrado cerca de 890 mil toneladas de fertilizantes DAP y UREA a los Centros de Distribución Agricultura (CEDA), lo que equivale a un avance de 85 por ciento en el abasto programado. De ese volumen, más de 803 mil toneladas ya fueron entregadas directamente a las y los productores beneficiarios.

La distribución se realiza mediante una red de mil 033 Centros de Distribución Agricultura que operan actualmente en todo el territorio nacional. Esta infraestructura busca garantizar que los apoyos lleguen incluso a comunidades alejadas y zonas de difícil acceso.

La Secretaría de Agricultura, encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez, señaló que las personas interesadas pueden consultar en el portal oficial del programa si forman parte del padrón de beneficiarios, ubicar el centro de distribución que les corresponde y conocer las fechas de entrega en su localidad.

Una vez publicada la convocatoria respectiva, las y los productores cuentan con un plazo de hasta 120 días para recoger el fertilizante, presentando únicamente una identificación oficial vigente.

Además, AGRICULTURA mantiene disponibles las Oficinas de Representación en las Entidades Federativas (OREF), los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR), donde se brinda orientación sobre el registro al programa, la entrega de los insumos y recomendaciones técnicas para su aprovechamiento.

El Gobierno de México informó que mantiene su estrategia de apoyo directo a pequeños y medianos productores, con el objetivo de fortalecer la producción agrícola nacional y mejorar las condiciones de quienes trabajan en el campo.