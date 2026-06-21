Las revelaciones de Ken Salazar: el “Susurador” y el temor de AMLO a que el “Mayo” hable en Estados Unidos

Fotografías de archivo de Ken Salazar y AMLO Fotografías de archivo de Ken Salazar y AMLO (Cuartoscuro)

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador habría mostrado preocupación por la información que las autoridades estadounidenses podrían obtener tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024.

En su libro de memorias Borderlands: My Fight for an Inclusive America, que será publicado en julio, Salazar relata que esta inquietud le fue transmitida por un empresario mexicano cercano al expresidente. Según su versión, esta persona le compartió que, tras la detención del líder histórico del Cártel de Sinaloa, en el entorno de López Obrador existía preocupación por el posible alcance de las declaraciones que pudiera hacer Zambada.

De acuerdo con el exdiplomático, el empresario le habría dicho que uno de los temores era que “El Mayo” revelara información sensible sobre presuntos vínculos o actos de corrupción que involucraran a funcionarios mexicanos.

¿Qué sostiene Ken Salazar sobre AMLO y “El Mayo”?

Según fragmentos del libro retomados por el diario Reforma, Salazar asegura que el empresario —a quien describe como amigo y confidente del entonces presidente— le comentó que López Obrador estaba “muy preocupado” por las posibles derivaciones de la detención de Zambada.

El exembajador sostiene que la inquietud giraba en torno a la posibilidad de que el capo del narcotráfico pudiera colaborar con las autoridades estadounidenses y aportar información comprometedora sobre figuras políticas mexicanas.

Salazar también detalla que la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense en julio de 2024 tomó por sorpresa a varios funcionarios, debido a la forma en que se desarrollaron los hechos.

En su relato, el operativo estaría relacionado con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien también fue detenido durante ese mismo episodio, lo que habría intensificado el impacto político y de seguridad del caso.

El exembajador añade que su relación con López Obrador se fue deteriorando después de la captura de Zambada, así como por sus críticas a la reforma judicial impulsada por el gobierno mexicano.

Según su versión, él expresó de manera privada advertencias sobre posibles riesgos institucionales de dicha reforma, aunque asegura que esos mensajes no obtuvieron respuesta por parte del gobierno federal.